巴威颱風進逼內湖里民領不到沙包？北市府澄清：已掌握數量隨時補充

颱風巴威恐帶來致災性大雨，台灣基進台北市內湖、南港區市議員參選人吳欣岱昨發文表示，團隊為提前因應防颱準備前往內湖區公所欲領取沙包，竟發現已全數發放完畢，批評北市府防颱失能，對此，北市民政局澄清，已掌握數量，今隨時補充。

吳欣岱昨指出，她的的服務處正是上次內湖淹水的重災區，但團隊親赴區公所卻無沙包可領，許多周邊民眾也反映，為了防颱到處尋找沙包，最後卻都無功而返、白白浪費時間。

她指出，上次淹水極為嚴重的金龍里，此次一開始竟然只被配發到80個沙包，即便里辦公處已緊急要求公所後續補送，但登記領取的民眾人數仍遠遠超過現有補送後的數量。

北市民政局指出，有關內湖區沙包準備不足？內湖區公所已澄清，內湖區公所已在7月6日星期一預置於金龍里辦公處150包沙包，於7月7日領畢；內湖區公所均有掌握沙包數量，今日會再送300包到金龍里，之後也會視實際情形，整體調度隨時補充。