颱風假有望？巴威中心最靠近北市時間點曝光…平地估10-13級陣風

巴威颱風進逼，北市長蔣萬安今上午到災害應變中心聽取各局處防颱。根據北市府氣象團隊預估，目前巴威有增加趨勢，路徑有往西修狀況，修正為西北颱。預估巴威中心距離北市最近的時間點，是在周五晚間十時到周六下午兩時之間，平地可能出現10至13級陣風。

蔣萬安今天赴災害應變中心聽取防颱整備，北市府氣象團隊預估，這次巴威颱風動態，預計周四下午兩時可能發布海上颱風警報；周五下午兩時暴風圈可能陸上警戒區會將北市納入，進入暴風圈會是在周五晚間八時，因暴風圈比較大，推離暴風圈時間，要到周六晚上十一時才會脫離。

氣象團隊表示，依照目前氣象署資料，目前與過去颱風比對，艾利颱風北市平地出現12級風，不過這次颱風更強，預估風力會更大，氣團團隊會緊盯颱風動態，明天周四颱風雨帶還沒有靠近，時雨量預估約10毫米左右；周五下午開始颱風外圍靠近，則預估會出現時雨量30毫米，陣風7至9級。

氣象團隊也預估，暴風圈影響時間，周五晚十時到周六下午兩時之間是巴威颱風中心距離北市最近時間點，平地可能出現10至13級陣風，時雨量為20至50毫米，周六下午兩點雖還在暴風圈，不過因颱風在西北側，偏南風，時雨量有稍微降低，直到周六11日深夜才會脫離暴風圈。

團隊綜合評估，巴威對北市的影響，最大風力會從周五深夜到周六白天，平地陣風預估可達10至13級，最強雨勢預估會出現在周五晚8時到周六晚上8時這個24小時，平地累積雨量預估最大400毫米達大豪雨等級，陽明山區、基隆河中游、翡翠水庫集水區等會達大豪雨及超大豪雨等級，特別注意是，颱風最接近的時候，眼牆附近的連續性短岩實強降雨，可能會三至五小時的移入。