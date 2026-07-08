巴威變胖不排除登陸 颱風論壇：暴風圈周五漸籠罩全台灣恐強風大雨

巴威颱風目前距離約1600公里，維持在第3次巔峰狀態，暴風半徑略為擴大至380公里。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，強颱巴威未來24小時仍受到太平洋高壓導引偏西移動，明天下半天起就會開始轉西北，各機構、數值模式看法已逐漸收斂有共識，差異在偏轉的角度，將決定中心是否「登陸」或「擦邊」過，非常關鍵。無論颱風怎麼走，全台灣幾乎都會被籠罩，會非常有感，要開始做防颱準備。󠀠

天氣影響初步評估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周五颱風外圍環流陸續移入，全台灣不定時短暫雷陣雨。下午起北部及東半部降雨持續增多，沿海風力也會持續增強。傍晚開始，暴風圈逐漸籠罩全台灣，各地風雨再增強。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周六上午至下午間，巴威颱風通過東北角附近，有登陸機會。白天也將是巴威颱風影響台灣最明顯的一天，全台灣強風大雨。尤其台北至台中、宜蘭、花蓮、馬祖離颱風最近，必須慎防猛烈風勢。預估傍晚後，暴風圈將逐漸離開台灣陸地。󠀠

周日、下周一巴威颱風逐漸遠離並進入中國，台灣受偏南風水氣影響。中部、南部及東部短暫雷陣雨；北部午後雷陣雨為主。目前研判本次颱風過後，暫無西南氣流接續影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。