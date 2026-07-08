颱風巴威逼近 華航周四至周六機票免收改票手續費

因應颱風巴威可能影響航班，中華航空今天宣布，持搭乘日為今年7月9日至11日的華航機票，在7月31日前更改訂位將免收改票手續費。

根據中央氣象署網站，強烈颱風巴威今天上午8時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1490公里處，以每小時21公里速度，向西轉西北西進行，中心附近最大風速每秒60公尺，7級風暴風半徑380公里。

中華航空發布新聞稿表示，為使旅客能提前彈性妥善安排行程，持搭乘日為2026年7月9日至7月11日的華航機票，在7月31日前更改訂位將免收改票手續費。旅客可洽原開票旅行社或華航客服中心、各地分公司協助處理，詳細規定請參考官網公告。

根據華航官網公告「因應颱風巴威華航、華信班機彈性改票作業辦法」，在機票效期內及行程和訂位艙等不變前提，於相關適用法規允許下，旅客可改訂至其他日期航班，可豁免1次改票手續費（含代改票服務費），若因更改而產生票價差、稅金差，仍需支付；更改訂位時，以中華航空、華信航空自營航班為優先。

不過，旅客若選擇退票，根據公告內容，機票退費需依票規收取退票手續費（於華航網站、各地分公司、客服中心開立機票，可於華航網站申退）。

華航表示，將視颱風路徑變化陸續更新航班動態，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。