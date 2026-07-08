歷史留名！ 粉專：巴威將是63年來再有380公里以上暴風圈西北颱

「巴威將成1963年以來，再有380公里以上暴風圈西北颱」。氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，根據中央氣象署上午8時的最新資料，將巴威颱風的七級暴風半徑擴大到380公里，這已是1987年琳恩颱風（半徑400公里）以來侵台颱風最大，「歷史留名」。

「觀氣象看天氣」表示，強颱巴威更是1991年改制以來，35年來首個380公里半徑的侵台颱風，不只七級風暴風圈，十級風一樣達到了180公里，等同於全台都會七級籠罩在暴風圈中，而台中以北更會籠罩在十級風之中。幾乎沒見過那麼多縣市同時在十級風範圍。

同時，氣象署也再度南調路徑，「觀氣象看天氣」表示，目前已符合狹義西北颱定義，預估中心將從彭佳嶼至基隆之間通過，為既1963年葛樂禮颱風（半徑400公里）以來，半徑380公里以上大又強的西北颱。

「觀氣象看天氣」提醒，千萬不要覺得巴威颱風移速快，就輕忽了它所帶來的威脅，因為它的暴風範圍更廣，是歷史級別的存在。