快訊

行動電源「比鋁箔冬瓜茶包還腫」超商拒收怎麼回收？專家1招放電避免自燃

北市突現天坑！松山台塑大樓工地旁路面塌陷 傳濃厚瓦斯味、警消擴大封鎖

颱風假有望？強颱巴威暴風圈周五傍晚才到 北部人嘆「最慘劇本」

歷史留名！ 粉專：巴威將是63年來再有380公里以上暴風圈西北颱

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
強颱巴威路徑潛勢預報。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
強颱巴威路徑潛勢預報。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

「巴威將成1963年以來，再有380公里以上暴風圈西北颱」。氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，根據中央氣象署上午8時的最新資料，將巴威颱風的七級暴風半徑擴大到380公里，這已是1987年琳恩颱風（半徑400公里）以來侵台颱風最大，「歷史留名」。

「觀氣象看天氣」表示，強颱巴威更是1991年改制以來，35年來首個380公里半徑的侵台颱風，不只七級風暴風圈，十級風一樣達到了180公里，等同於全台都會七級籠罩在暴風圈中，而台中以北更會籠罩在十級風之中。幾乎沒見過那麼多縣市同時在十級風範圍。

同時，氣象署也再度南調路徑，「觀氣象看天氣」表示，目前已符合狹義西北颱定義，預估中心將從彭佳嶼至基隆之間通過，為既1963年葛樂禮颱風（半徑400公里）以來，半徑380公里以上大又強的西北颱。

「觀氣象看天氣」提醒，千萬不要覺得巴威颱風移速快，就輕忽了它所帶來的威脅，因為它的暴風範圍更廣，是歷史級別的存在。

巴威颱風

延伸閱讀

巴威昨深夜迎第3次巔峰 他籲審慎因應30年首見大物西北颱

巴威暴風圈半徑再擴大 氣象署示警：颱風又大又強、不排除更接近台灣

巴威颱風大陸高度警戒 預估周末浙閩沿海登陸

巴威走法像極西北颱 專家指賀伯前例：不排除地形路徑擺動不小心登陸

相關新聞

巴威變胖不排除登陸 颱風論壇：暴風圈周五漸籠罩全台灣恐強風大雨

巴威颱風目前距離約1600公里，維持在第3次巔峰狀態，暴風半徑略為擴大至380公里。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，強颱巴威未來24小時仍受到太平洋高壓導引偏西移動，明天下半天起就會開始轉西北，各機構、數值模式看法已逐漸收斂有共識，差異在偏轉的角度，將決定中心是否「登陸」或「擦邊」過，非常關鍵。無論颱風怎麼走，全台灣幾乎都會被籠罩，會非常有感，要開始做防颱準備。󠀠

巴威颱風襲台周五放颱風假？蔣萬安：前一晚8時宣布、放整天為原則

巴威颱風進逼，北市長蔣萬安今上午再度到災害應變中心視導防颱準備。媒體問蔣，現已有網友敲碗周五放颱風假，因風雨預估愈晚愈強，這次是否有可能評估放半天或一天的選項？蔣說，會根據過去慣例，前一天晚間8時前先跟各縣市討論，一般（颱風假）還是會以整天為原則。

強颱巴威路徑西修 賈新興曝海陸警時間點：周六10級風圈壟罩北北基宜

強颱巴威可能周五、周六侵襲台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，巴威颱風的路徑持續偏西修正，對台灣影響程度增加。各國官方預報，颱風中心通過石垣島以西（西表島）附近之間的機率最高。「北北基宜儲水及備妥手電筒、 行充」。

颱風假有望？強颱巴威暴風圈周五傍晚才到 北部人嘆「最慘劇本」

強颱巴威來勢洶洶，中央氣象署指出，巴威預計最快於周四（9日）白天發布海上颱風警報，深夜發布陸上颱風警報，暴風圈則可望於周五傍晚至夜間接觸台灣陸地。隨著颱風逼近，不少民眾也開始關注北北基桃是否有機會放颱風假，一票網友認為「這2天」幾乎是一定會放。

強颱巴威結構扎實又風勢強勁 全台需嚴防強風可能致災

強颱巴威周五起將威脅全台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出最新的衛星風場反演圖，紅色區域約代表7級風，「巴威颱風目前呈現南強、北弱的風場分布」，南半圓強風範圍較廣，北半圓風速雖相對較弱，但仍有相當強勁的風勢，整體核心結構依舊扎實完整。

強颱巴威將襲台 華航改票免收手續費

強颱巴威預估本周五、六最接近台灣，中央氣象署預計周四白天發布海上颱風警報，深夜發布陸上颱風警報。中華航空今宣布，搭乘7月9日至7月11日的機票，乘客於7月31日前更改訂位，將免收改票手續費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。