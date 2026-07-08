快訊

行動電源「比鋁箔冬瓜茶包還腫」超商拒收怎麼回收？專家1招放電避免自燃

北市突現天坑！松山台塑大樓工地旁路面塌陷 傳濃厚瓦斯味、警消擴大封鎖

颱風假有望？強颱巴威暴風圈周五傍晚才到 北部人嘆「最慘劇本」

聽新聞
0:00 / 0:00

台東人流傳颱風前兆！看到「它」大票人驚呼要來了：真的準

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男子分享，在台東富岡漁港清楚若看見遠方的蘭嶼島，代表颱風要來了。聯合報系資料照
一名男子分享，在台東富岡漁港清楚若看見遠方的蘭嶼島，代表颱風要來了。聯合報系資料照

強颱巴威逐步逼近台灣，隨著颱風影響時間接近，台東一則流傳多年的民間說法再度引發熱議。一名男子分享，在台東富岡漁港清楚看見遠方的蘭嶼島，直呼「台東人說如果看到蘭嶼，代表颱風要來了」，貼文吸引不少網友留言討論，至今累積快一萬讚數。

原PO在Threads貼出一張富岡漁港照片，只見遠方的蘭嶼輪廓相當清晰。他表示，當地一直流傳著「如果看得到蘭嶼，就代表颱風要來了」的說法，也讓不少台東人看到畫面後，直呼相當有感。

貼文曝光後，引來大批網友留言，「真的！以前長輩都這樣說」、「之前真的有聽過長輩這樣說，長輩的智慧」、「之前就聽過，每次都很準」、「上次看到蘭嶼，隔天颱風真的來了」、「應該是水氣被吸走，能見度才會變好」，但也有人表示「其實有時天氣超好的也可以看到蘭嶼」、「身為台東人不知道這個說法，但我知道天氣晴時也可以看得到蘭嶼」。

事實上，富岡漁港是台東往返蘭嶼、綠島的重要港口，由於蘭嶼平時容易受到海霧、水氣及距離影響，並非每天都能清楚看見。當颱風接近時，外圍環流可能帶來下沉氣流，使空氣變得較乾燥、能見度提高，因此蘭嶼輪廓會比平時更加清晰，也讓這項地方經驗流傳至今。

根據報導指出，巴威颱風目前仍是強烈颱風，暴風圈半徑已經擴大到380公里。中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，強颱巴威可能周五晚上到周六從台灣東北方近海通過，這個颱風真的是又大又強，所以風雨上一定會對台灣地區造成影響。

至於海上陸上颱風警報發布可能時間點，葉致均表示，明天白天有機會發布海警，明天深夜到周五清晨有機會發布陸警。巴威颱風周五、周六影響之下，各地風雨都有明顯增強的狀況，今明兩天務必做好防颱措施。

巴威颱風

延伸閱讀

巴威暴風圈半徑再擴大 氣象署示警：颱風又大又強、不排除更接近台灣

颱風假有望？強颱巴威暴風圈周五傍晚才到 北部人嘆「最慘劇本」

今熱飆38度極端高溫午後雷雨開炸 強颱巴威周五侵台…海陸警可能時間曝

強碰颱風 分科測驗是否延期？明開應變會議

相關新聞

巴威變胖不排除登陸 颱風論壇：暴風圈周五漸籠罩全台灣恐強風大雨

巴威颱風目前距離約1600公里，維持在第3次巔峰狀態，暴風半徑略為擴大至380公里。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，強颱巴威未來24小時仍受到太平洋高壓導引偏西移動，明天下半天起就會開始轉西北，各機構、數值模式看法已逐漸收斂有共識，差異在偏轉的角度，將決定中心是否「登陸」或「擦邊」過，非常關鍵。無論颱風怎麼走，全台灣幾乎都會被籠罩，會非常有感，要開始做防颱準備。󠀠

巴威颱風襲台周五放颱風假？蔣萬安：前一晚8時宣布、放整天為原則

巴威颱風進逼，北市長蔣萬安今上午再度到災害應變中心視導防颱準備。媒體問蔣，現已有網友敲碗周五放颱風假，因風雨預估愈晚愈強，這次是否有可能評估放半天或一天的選項？蔣說，會根據過去慣例，前一天晚間8時前先跟各縣市討論，一般（颱風假）還是會以整天為原則。

強颱巴威路徑西修 賈新興曝海陸警時間點：周六10級風圈壟罩北北基宜

強颱巴威可能周五、周六侵襲台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，巴威颱風的路徑持續偏西修正，對台灣影響程度增加。各國官方預報，颱風中心通過石垣島以西（西表島）附近之間的機率最高。「北北基宜儲水及備妥手電筒、 行充」。

颱風假有望？強颱巴威暴風圈周五傍晚才到 北部人嘆「最慘劇本」

強颱巴威來勢洶洶，中央氣象署指出，巴威預計最快於周四（9日）白天發布海上颱風警報，深夜發布陸上颱風警報，暴風圈則可望於周五傍晚至夜間接觸台灣陸地。隨著颱風逼近，不少民眾也開始關注北北基桃是否有機會放颱風假，一票網友認為「這2天」幾乎是一定會放。

強颱巴威結構扎實又風勢強勁 全台需嚴防強風可能致災

強颱巴威周五起將威脅全台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出最新的衛星風場反演圖，紅色區域約代表7級風，「巴威颱風目前呈現南強、北弱的風場分布」，南半圓強風範圍較廣，北半圓風速雖相對較弱，但仍有相當強勁的風勢，整體核心結構依舊扎實完整。

強颱巴威將襲台 華航改票免收手續費

強颱巴威預估本周五、六最接近台灣，中央氣象署預計周四白天發布海上颱風警報，深夜發布陸上颱風警報。中華航空今宣布，搭乘7月9日至7月11日的機票，乘客於7月31日前更改訂位，將免收改票手續費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。