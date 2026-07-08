台東人流傳颱風前兆！看到「它」大票人驚呼要來了：真的準

強颱巴威逐步逼近台灣，隨著颱風影響時間接近，台東一則流傳多年的民間說法再度引發熱議。一名男子分享，在台東富岡漁港清楚看見遠方的蘭嶼島，直呼「台東人說如果看到蘭嶼，代表颱風要來了」，貼文吸引不少網友留言討論，至今累積快一萬讚數。

原PO在Threads貼出一張富岡漁港照片，只見遠方的蘭嶼輪廓相當清晰。他表示，當地一直流傳著「如果看得到蘭嶼，就代表颱風要來了」的說法，也讓不少台東人看到畫面後，直呼相當有感。

貼文曝光後，引來大批網友留言，「真的！以前長輩都這樣說」、「之前真的有聽過長輩這樣說，長輩的智慧」、「之前就聽過，每次都很準」、「上次看到蘭嶼，隔天颱風真的來了」、「應該是水氣被吸走，能見度才會變好」，但也有人表示「其實有時天氣超好的也可以看到蘭嶼」、「身為台東人不知道這個說法，但我知道天氣晴時也可以看得到蘭嶼」。

事實上，富岡漁港是台東往返蘭嶼、綠島的重要港口，由於蘭嶼平時容易受到海霧、水氣及距離影響，並非每天都能清楚看見。當颱風接近時，外圍環流可能帶來下沉氣流，使空氣變得較乾燥、能見度提高，因此蘭嶼輪廓會比平時更加清晰，也讓這項地方經驗流傳至今。

根據報導指出，巴威颱風目前仍是強烈颱風，暴風圈半徑已經擴大到380公里。中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，強颱巴威可能周五晚上到周六從台灣東北方近海通過，這個颱風真的是又大又強，所以風雨上一定會對台灣地區造成影響。

至於海上陸上颱風警報發布可能時間點，葉致均表示，明天白天有機會發布海警，明天深夜到周五清晨有機會發布陸警。巴威颱風周五、周六影響之下，各地風雨都有明顯增強的狀況，今明兩天務必做好防颱措施。