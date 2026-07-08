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強颱巴威來勢洶洶 公路局：風速達標將封閉淡江大橋

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部公路局預估本周五中午巴威平均風速將會達到8級、晚間達到10級，屆時將封閉淡江大橋，以維行車安全。聯合報系資料照
交通部公路局預估本周五中午巴威平均風速將會達到8級、晚間達到10級，屆時將封閉淡江大橋，以維行車安全。聯合報系資料照

強颱巴威預計周五、周六最接近台灣，交通部公路局今宣布，預估本周五中午巴威平均風速將會達到8級、晚間達到10級，北區養護工程分局將依據淡江大橋「危險預警緊急應變計畫」封閉淡江大橋，以維行車安全。

公路局指出，依據歷年統計資料，台2甲陽金公路、台2線濱海公路、台7線北橫公路、台9線北宜公路、台9甲新烏公路等歷次颱風都有災情的路線都在警戒範圍。

而今年5月12日通車的台61線淡江大橋位於淡水河口，預估周五中午巴威颱風的平均風速將會達到8級、晚間達到10級，屆時將依據淡江大橋「危險預警緊急應變計畫」平均風速達8級將降低速限、達10級進行封橋，以維行車安全。

公路局說明，由於淡水河口的風速很大，根據公路局目前律定的處理機制，若平均風速達到8級風，將封閉機車道、人行道、自行車道；若平均風速達到10級風的時候，淡江大橋會全橋封閉，連汽車都不能上橋。

依照氣象署預報，若未來平均風力達到8級或10級，公路局會先預告，包含發布新聞等方式廣為通知。若平均風速達到標準，就會在淡水端和八里端採護欄封閉方式封橋；若達到平均風速8級風，淡江大橋快車道速限將採降速管制，從時速80公里降至40公里；雨量大小則無限制，但會宣導，下雨天時，請自行車騎士下車採牽行方式。

公路局也提及，淡江大橋設有即時監測系統，24小時連續監測橋塔、鋼結構變形及鋼索受力情形，並規畫於淡水端匝環道內設置橋梁管理中心，執行橋梁檢測、搶修及養護等作業，當監測數據超過系統設定的警戒值及管理值時，監測系統會以燈號顯示告知監控人員。

最後公路局也提醒用路人，警報期間儘量不要進出山區路段外，也將視降雨情形滾動檢討，如遇天候改變、現場落石等因素，將視邊坡狀況機動管制，不排除提前封閉道路，禁止人車通行。

淡江大橋主橋塔裝有7支液態黏滯阻尼器，可抗震、抗強風。聯合報系資料照
淡江大橋主橋塔裝有7支液態黏滯阻尼器，可抗震、抗強風。聯合報系資料照

巴威颱風 淡江大橋

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