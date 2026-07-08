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卓榮泰稱「也是受災戶」點名內湖落實防颱…蔣萬安說話了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安（左二）今天上午到災害應變中心再度聽取各局處防颱準備。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安（左二）今天上午到災害應變中心再度聽取各局處防颱準備。記者林麗玉／攝影

巴威颱風進逼，北市長蔣萬安今早再度到災害應變中心聽取各局處防颱整備，對於行政院長卓榮泰昨到氣象署視導，強調自己住內湖、也是受災戶，再度點名內湖上次淹水原因一定要完全排除，甚至應擴大全面檢查。蔣今被問是否從總統到卓揆有被「刻意針對」？蔣說，對於這一次強颱，北市府嚴陣以待。

蔣萬安今天上午到災害應變中心再度聽取各局處防颱準備，蔣說，今天再次來到 EOC聽取目前最新的氣象預測以及颱風的動態。所以氣象團隊預測這一次颱風，相當於2015年蘇迪勒颱風，當年造成的災情是非常的嚴重。上一次蘇迪勒颱風倒了3000多棵路樹。

蔣說，所以北市府團隊這幾天不斷召集會議，包括日前他也特別請包括副秘書長及研考會去實際到各個相關整備地方去做抽查。了解同仁在這幾天進行各項相關整備工作，也務必要確實落實到位。同時也即刻針對相關災後復原的工作跟計畫，擬定相關SOP。

蔣萬安說，北市府「做最壞打算，做最萬全準備」，嚴陣以待，因為這一次可以說是超級強颱，可能要侵襲台灣北部地區。所以市府也會根據目前最新的預測，針對可能淹水的地方，以及這一次帶來的強風豪雨，嚴陣以待。

另外，對於台灣基進港湖議員參選人吳欣岱說，她昨天去內湖區公所，沙包已經全數發放完畢了，質疑內湖人真的是被淹水淹怕了，這次聽說颱風要來，大家都提前準備防災。但是市府準備好了嗎？內湖的那個沙包是不是有不夠的問題啊？尤其是上次淹水的區域。

蔣萬安也被問到，是否上次內湖淹水區域是否沙包準備不夠？蔣說，金龍里的沙包，一開始先預置150包。這一次大家也看到超級強颱即將來臨，所以民眾索取一空。今天會再送300包沙包到里內。希望利用最後這兩天時間，也不只是政府各局處相關單位，民眾也要在第一線先備妥好相關的防颱設備，大家共同來面對這一次的超級強颱。

另外，除了內湖外，是否還有其他淹水警戒區？還有山坡地防颱因應？蔣萬安說，大地處回報，他們已經在這之前，完成了全北市50 處土石流、潛勢溪流，還有包括滯洪池整體的清疏工作。目前市府也針對全北市有12處可能造成邊坡、山坡地這些災情，已經預置相關的搶災人力，及相關的機具設備隨時待命。

巴威颱風 內湖 卓榮泰 蔣萬安

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