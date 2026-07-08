強颱巴威逼近 宜蘭太平山國家森林遊樂區明中午起預警休園

巴威颱風逼近，林業及自然保育署宜蘭分署宣布，太平山國家森林遊樂區明天中午過後預警性休園，園區內8條自然步道同步封閉；另，10條社四型自然步道明天傍晚後暫停開放，羅東林業文化園區待縣府公告停班停課時，同步休園。

強颱巴威來勢洶洶，中央氣象署預計發布海上、陸上警報，宜蘭首當其衝。林保署宜蘭分署今天表示，考量太平山遊樂區的宜專1線，及台7線、台7甲線等聯外道路，若豪大雨恐有坍方中斷或封閉疑慮，考量旅遊安全，決定明天中午12時起預警性休園。

園區內的鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道，同步封閉，蹦蹦車最後行駛班次為上午10時30分，原太平山俱樂部最後導覽場次為10:50，園區只出不進。

宜蘭分署轄下的林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道、新寮瀑布步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、金瓜寮魚蕨步道，也將在明天傍晚5時起暫停開放，若宜蘭縣府宣布停班課，羅東林業文化園區也會同步休園，後續等颱風警報解除，園區災害勘查，整理後，另公告開放時間。