巴威暴風圈半徑再擴大 氣象署示警：颱風又大又強、不排除更接近台灣

巴威颱風目前仍是強烈颱風，暴風圈半徑已經擴大到380公里。中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，強颱巴威可能周五晚上到周六從台灣東北方近海通過，不管是不是西北颱，主要關注的重點是這個颱風真的是又大又強的颱風，所以風雨上一定會對台灣地區造成影響。目前評估以通過台灣東北方近海機率最高，不過如果颱風和台灣地形有交互影響之下，可能不排除有接近到台灣的情形。

強颱巴威路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

至於海上陸上颱風警報發布可能時間點，葉致均表示，明天白天有機會發布海警，明天深夜到周五清晨有機會發布陸警。巴威颱風周五、周六影響之下，各地風雨都有明顯增強的狀況，今明兩天務必做好防颱措施。

葉致均表示，今天這段期間海氣條件算是不錯，強度還是可以維持目前的強度，不過從明天開始到台灣附近，由於海氣條件不利於它發展，所以強度有慢慢減弱的趨勢，影響台灣的時候還是會以強烈颱風下限到中部颱風上限。

他說，目前台灣東南東方1500公里左右海面上，是巴威颱風所在位置，目前資料來看還是會以偏西北西方向前進，明天開始逐漸往西北方向，朝台灣東北方海面接近。今明兩天颱風還沒這麼靠近的時候，台灣附近天氣以晴朗穩定、午後雷陣雨的天氣型態為主。

颱風動態，葉致均表示，巴威颱風目前在距離台灣東南東方1500公里海面上，強度為中心每秒60公尺，半徑有擴大到380公里的範圍。今天還是以偏西北西方向前進，明天開始逐漸往西北方向、朝台灣東北方海面接近。周五晚上到周六這段期間，是颱風影響最明顯的時候，務必留意颱風動態。

未來1周天氣變化，他說，台灣受到北方太平洋高壓影響之下，還是以晴朗穩定的天氣為主，明晚開始颱風外圍環流有逐漸影響情形，所以台灣風場上會轉為吹東北風，明晚起包括迎風面地區降雨有逐漸增加趨勢。周五晚上至周六颱風從台灣東北方近海通過，將是颱風影響最明顯的時候。

葉致均表示，周日颱風登陸到中國，屆時台灣附近風場轉為吹南風環境，水氣還是偏多一點。下周一、下周二隨著颱風持續減弱並且遠離，太平洋高壓也逐漸西伸，台灣附近風場為偏南風到東南風的環境，迎風面地區不定時有短暫陣雨出現，其他地方還是以午後雷陣雨天氣為主。

降雨趨勢，葉致均說，今明兩天各地以多雲到晴天氣為主，大致上只有在山區和中部以北近山區平地有午後短暫雷陣雨出現。明天隨著風向轉為偏東北風環境，午後雷陣雨區域轉為南部地區和各地山區為主。隨著颱風逐漸接近，明晚開始在桃園以北地區和宜蘭地區降雨情形有逐漸增加趨勢。

他說，周五白天颱風外圍環流就會有明顯影響，台灣附近風場以東北風環境為主，所以迎風面北部和宜蘭地區白天雨勢有逐漸增加、風勢逐漸增強情形，其他地方也會隨著颱風逐漸接近狀況之下，雨的情形也有逐漸增加趨勢。周五晚上開始，颱風逐漸往台灣東北方海面北上，台灣附近風場吹西北風到西風、西南風的環境，西半部地區風雨有逐漸增強的情形，周六外出活動注意風雨狀況，其他地方也會有明顯風雨情況出現。

周日颱風逐漸遠離，台灣附近以偏南風環境為主，葉致均表示，還是有殘留水氣，所以西半部地區不定時有短暫陣雨或雷雨出現。下周一、下周二隨著太平洋高壓逐漸西伸，風場吹東南風環境為主，屆時花東地區和恆春半島還是有不定時短暫陣雨出現，其他地方以午後雷陣雨天氣為主，山區可能還是有局部較大雨勢發生機會。

溫度趨勢，葉致均表示，今明兩天高溫炎熱，西半部地區容易有36度左右高溫出現機會，東半部地區、澎金馬31至34度左右，大台北地區和中南部近山區，花蓮縱谷地帶容易有36度以上高溫機會。

浪從今天開始就有逐漸影響的情形，葉致均表示，蘭嶼已經有出現長浪現象，浪高有2公尺左右，隨著颱風逐漸接近，明天整個北部海面、東半部海面到巴士海峽，浪高逐漸增強到2公尺以上的強度，特別是東半部地區浪高來到3至4公尺以上情形。

葉致均表示，周五、周六會是巴威颱風影響最明顯的時候，提醒大眾今明兩天一定要做好防颱準備。這段期間包括中部以北、宜蘭地區、南部和花蓮山區容易有大雨或豪雨發生機會，特別是北部山區會有豪雨等級以上降雨。

「由於巴威颱風比較大又比較強」，葉致均表示，各沿海空曠地區和離島特別留意平均風9級、陣風11級以上的風力出現，內陸地區和金門地區也會有比較強的陣風出現。

葉致均表示，今天開始到周日，基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖地區容易有長浪現象產生。颱風影響期間，各海面容易有3公尺以上浪高出現，北部、東半部沿海、馬祖地區可能會有6公尺以上巨浪出現，前往海邊活動特別留意安全。

他說，颱風外圍環流影響，周五在花東縱谷、金門地區留意會有焚風發生機會，溫度偏高。颱風影響期間避免前往海邊和山區活動，隨時留意氣象署發布的最新天氣資訊。

葉致均表示，中南部山區降雨從颱風開始從台灣東北方海面往西北方向移動之後，周五晚上開始，風場逐漸轉為吹西北風，周六吹西風到西南風環境，降雨在周六之後，中南部山區會有明顯增大的狀況。颱風今天還是會以偏西北西方向前進，周五開始往西北方向移動，周五晚上到周六會是影響最明顯的時候。首當其衝以北部和宜蘭地區，周五開始風雨有逐漸增強狀況，周五晚上之後西半部地區都要特別留意。

高溫提醒。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供