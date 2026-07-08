巴威颱風雨量不容小覷 雲林這2天影響最劇

依據中央氣象署最新氣象資訊，巴威颱風持續接近台灣，受外圍環流影響，可能為中南部地區帶來局部豪雨及強陣風，雲林縣府水利處表示，依據最新預報，7月11、12日將對雲林有明顯影響，雨量可能超越今年6月的豪大雨。縣府、水利署第四河川分署已加強戒備，也呼籲民眾做好防颱準備。

水利處長許宏博表示，根據最新預測資料巴威颱風挾帶的雨量不容小覷，可能超越今年6月的豪大雨，雲林影響最明顯的時間預估是本周六至周日，縣府已完成轄內抽水站巡檢及試運轉，將提前辦理滯洪池、前池預抽作業，增加滯洪空間；同步加強排水瓶頸段清疏及防潮閘門調度，維持排洪功能，提升整體防洪應變能力。

縣府管理大型移動式抽水機共366台(88台中小型)，均已完成整備及功能測試，並依各鄉鎮市公所提報易淹水地區完成預布作業，目前已完成預布大型移動式抽水機287台(16台中小型)；另整備砂包6000包，分別放置於斗六水資源中心、台西海口抽水站及水林土間厝抽水站各2000包，供各鄉鎮市公所視防汛需求調度使用。

並備有防汛擋板4265片及太空包1萬包，分別存放於莿桐五華、口湖箔子寮及台西蚊港等地點；各鄉鎮市公所另備妥砂包總計6525包，以因應地方防汛及民眾需求。

許宏博表示，縣府持續建置智慧水情監測系統，目前共設有水位站144處、雨量站7處、影像監視站252處及路面淹水感測站149處，透過水情監測設備結合雲端平台、物聯網及AI智慧分析技術，即時掌握轄內降雨、水位及積淹水情形，提升災害預警及防災應變效率，呼籲民眾密切注意中央氣象署最新氣象資訊，做好防颱準備。

第四河川分署表示，依據氣象署預報，巴威颱風在彰雲投地區降雨主要集中在濁水溪上游，分署已加強水情及清水溪上游河道堰塞湖風險監控，提醒民眾颱風期間避免前往海邊、河川、溪流及山區等危險地區。