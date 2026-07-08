巴威颱風襲台周五放颱風假？蔣萬安：前一晚8時宣布、放整天為原則

巴威颱風進逼，北市長蔣萬安今上午再度到災害應變中心視導防颱準備。媒體問蔣，現已有網友敲碗周五放颱風假，因風雨預估愈晚愈強，這次是否有可能評估放半天或一天的選項？蔣說，會根據過去慣例，前一天晚間8時前先跟各縣市討論，一般（颱風假）還是會以整天為原則。

根據北市府氣象團隊預測，這次巴威有增強趨勢。蔣萬安今天上午到災害應變中心聽取各局處防颱準備工作，對於是否放颱風假？蔣說，會在前一天晚間8時宣布，基本上，北市府過去慣例，颱風假「一般還是會以整天為原則」，除非有非常特殊的情況，但一切都是還要看，屆時整個颱風動態，及造成的風勢雨勢情形，及可能影響的區域來決定。

媒體追問，因基隆已調整放假標準，北市是否也會調整？蔣說，他再次強調，目前就是依據現在停班課的標準，來做相關決定，當然也會依照過去的經驗，跟北北基桃各縣市共同討論。因為這一切都是要到，屆時颱風確實登陸可能造成的災情要做一個綜整的評估跟判斷。當然也會依照這次強颱來襲，針對其他縣市不同區域可能造成的災情跟影響，大家要交換意見、共同討論、綜整評估。

媒體追問，這次周五風雨可能是最強，周四晚上宣布是否放假與否，可能會是半天或是一天這樣的選項？蔣萬安說，北市府是根據過去的慣例，在前一天晚上8時前，先跟各縣市討論、交換意見、綜整評估。當然宣布以後，基本上，北市府過去慣例一般還是會以整天為原則，除非有非常特殊的情況，但一切都是還要看，屆時整個颱風動態，及造成的風勢雨勢情形，及可能影響的區域來決定。