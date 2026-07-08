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巴威颱風來襲！桃園往新北通勤要道封路工程改期

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
巴威颱風來襲，桃園市龜山區青山路新闢道路工程改期。圖／桃園市工務局提供
巴威颱風來襲，桃園市龜山區青山路新闢道路工程改期。圖／桃園市工務局提供

桃園市機場捷運A7體育大學站生活圈近年發展迅速，道路交通負荷大，通勤尖峰塞車嚴重，市府新闢道路拚年底完工，原定10日起青山路、文青路一帶實施交通管制，因巴威颱風逼近，改期至17日執行。

機捷A7站因振興路銜接下龜山地區、文化一路通往新北林口、青山路接新北新莊，周邊還有合宜住宅4千多戶居民及華亞、樂善2科技產業園區，通勤通學民眾超過一萬名，原先6線道的道路不敷使用，壅塞日益嚴重；為此，市府辦理「龜山區文化一路至青山路道路新闢工程」，串聯青山路與振興路，分流文化一路通勤車潮。

桃園市新建工程處指出，因颱風來襲，工程改期，17日晚上8時起，青山路與新闢道路路口至文青路段將全面封閉施工，原行經車流改道行駛「青山路臨時便道」。臨時便道維持原車道數，上坡路段開放汽車、大型車輛及機慢車通行，下坡路段考量安全，僅限車高2公尺以下車輛通行。

另外，7月20日上午5時起，新闢道路開放通行，屆時將啟用新闢青山路及設置臨時號誌導引車流。上坡路段開放汽車、大型車輛及機慢車通行，下坡路段仍僅限車高2公尺以下車輛。從新莊方向進入青山路的機慢車，須改行臨時便道通行。整體工程預計10月底完工通車，後續由工務局接續辦理綠美化工程。

巴威颱風 桃園

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