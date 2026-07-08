颱風巴威來勢洶洶 張善政：明晚成立應變中心、地景藝術節停展6天

颱風巴威來襲，預計周五、周六最接近台灣，桃園市長張善政今在市政會議表示，巴威暴風半徑達350公里，上一個同等規模的颱風要追溯到2001年，市府預計明天晚間在消防局成立災害應變中心。他也宣布，地景藝術節將於7月10日至15日暫停開放。

張善政表示，中央氣象署預計明天下午發布海上颱風警報，10日凌晨2時30分發布陸上警報。這次颱風強度為歷年來少見，各局處必須嚴陣以待，在防災整備上，水務局已完成抽水設備測試、水門整備，並針對8處滯洪池預先放水騰空蓄洪空間，備妥沙包、移動式抽水機等防汛物資，確保設備可隨時投入應變。另環保局今年1月至6月已完成全市576公里側溝清淤，7月6日、7日再動員188人次，完成全市317處易淹水點巡檢作業。

此外，他要求養工處及各區公所必須針對易淹水地區加強巡檢排水設施，尤其兩周前發生積水的地點及過去有紀錄的熱區，都要在一、兩天內再做一次清疏。考量巴威風力驚人，也請都發局加強督導建築工地，落實鷹架、圍籬及招牌等設施固定。

張善政提到，這次山區雨勢預計將非常驚人，請民政局、原民局及復興區公所持續掌握土石流及大規模崩塌潛勢區狀況，再次確認山區通訊設備及聯繫機制，必要時協助疏散撤離；工務局也要留意山區道路狀況。

由於桃園正在舉辦地景藝術節，展區位於沿海地區受颱風影響較大，張善政宣布，文化局今起將陸續撤收展區設施及部分藝術作品，移置室內保護；展區7月10日至15日也將暫停開放，直到完成作品檢整、場域巡查及安全確認後再重新開放。

張善政說，市府暑假期間規畫許多活動，包括原訂周六在觀光工廠舉辦的行銷活動，都會視情況調整，他已請各局處務必提前規畫應變方案，提醒市民做好防颱準備。