巴威逼近！量販、超市、超商全面備戰 蔬果備貨最高增2.4倍

強烈颱風巴威持續逼近台灣，帶動新一波防颱採買潮，零售通路全面備戰。萬家福、樂家康將生鮮蔬果備貨量提高2.4倍、總備貨量達180噸，全聯、大全聯也將蔬果及魚肉備貨增加1倍，7-ELEVEN、OKmart及小北百貨則同步加強民生物資、防災用品及即食商品供應，希望在颱風來臨前滿足民眾備貨需求。

萬家福量販與樂家康超市表示，已啟動颱風備貨機制，生鮮蔬果整體備貨量較平時提高2.4倍，總備貨量達180噸。其中，葉菜類由15萬包增加至30萬包，高麗菜備貨由10噸提高至30噸，根莖類、花菜類及菇蕈類也同步大幅增加，確保颱風期間供貨穩定；同步推出有機葉菜、高麗菜及多項履歷蔬菜優惠，方便民眾一次採買。

全聯與大全聯因應防颱需求，也將整體蔬果及魚肉備貨量提高1倍，並備妥泡麵、罐頭、飲用水、冷凍食品及電池等防颱物資，同步推出促銷優惠。針對不便外出的民眾，全聯、大全聯「小時達」也祭出免運及福利點回饋，讓消費者可透過線上下單採買生鮮及民生用品。

超商通路方面，7-ELEVEN本周同步加強罐頭、袋裝泡麵、瓶裝水、常溫飲料、電池、雨具、即食蔬菜及冷凍食品等民生物資備貨，滿足門市採買需求，並推出飲用水、量販包泡麵、白米、鮪魚罐頭及衛生紙等防颱商品優惠。其中，門市引進免洗、免切即可料理的水耕蔬菜及冷凍高麗菜，方便民眾在颱風期間快速備餐；另也推出99元晴雨兩用傘，提供民眾外出防雨需求。

OKmart表示，根據歷年門市銷售觀察，每逢颱風來襲前夕，整體業績較平日可成長近5成，其中飲用水、泡麵、冷凍食品及照明用品買氣最高，成長逾4成，颱風假期間零食類商品業績也可增加約3成。因應需求升溫，OKmart推出飲用水、泡麵、鮮食、電池及生活用品等優惠，並提前完成中南部部分門市防颱措施，包括玻璃防護、防淹水及商品移位等作業，若風雨過大，也將視現場狀況調整營運，以員工及消費者安全為優先。

除了食品備貨，防災用品需求也同步升溫。小北百貨表示，全台門市均設置防災商品專區，提供飲用水、乾糧、手電筒、電池、雨具及急救用品等商品，並推出可依家庭成員需求自由搭配的防災包，方便民眾依不同需求打造防災組合。業者表示，希望民眾平時就建立防災觀念，及早備妥防災物資，在颱風來臨前一次購足所需用品。