巴威來襲北北基桃颱風假怎麼放 侯友宜開口了

強颱巴威來襲，新北預估周五到周六影響最劇烈，新北市長侯友宜今天被問到這次北北基桃颱風假會怎麼溝通時，侯友宜說，北北基桃本就是共同生活圈，彼此會把災情、通報資訊及防颱相關聯繫，都會在這平台密切合作，不管要停班、停課，一定會事先做好整個聯繫跟準備。

侯友宜說，新北市周一就召開防颱第一次準備會議，今天又開第二次，這次強烈巴威颱風帶來強風、豪雨，尤其新北市山區雨量是豪大雨等級，必須要做好很多防災的準備。

侯友宜說，這幾天他也不斷視察，昨天到溫仔圳、大窠坑溪看防災準備，各局處、區公所也全面動員起來。

侯友宜提醒，目前預估周五到周六都是強風豪雨時間，所有準備工作做好，明天開始進入二級開設到一級，應變中心都會24小時全力備戰。