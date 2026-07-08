強颱巴威不排除更靠近台灣 周五起狂風暴雨宜蘭首當其衝

巴威颱風目前距離台灣東南方海面仍有一段距離，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，颱風持續朝西至西北方移動，逐漸往台灣附近的海域接近。

今明兩天，在巴威颱風較接近之前，台灣附近天氣仍相對穩定，午後熱對流發展及降雨也較為零星。不過，林孝儒表示，氣溫持續炎熱，高溫普遍可達32至35度，其中大台北盆地、西部內陸及花東縱谷等地區仍有36度以上高溫出現機會，務必做好防曬並多補充水分，避免熱傷害。

各國預測路徑大致顯示，颱風將沿太平洋高壓邊緣往西至西北方移動，穩定朝台灣東部海面逼近，未來留意氣象署是否發布海上陸上颱風警報可能。

林孝儒說，預估周五起隨高壓更為減弱，颱風路徑將逐漸出現往北移動的分量，進入台灣東方海面朝琉球海域（約與那國島至石垣島一帶）北上，亦不排除再往台灣靠近些。周六進入東海持續朝西北，行經北部海域朝中國福建、浙江前進，將是巴威颱風距離台灣最近的一天；周日登陸中國陸地，減弱並遠離台灣。

他提醒，雖然最後颱風接近台灣期間，其路徑、移速及強度仍有調整空間，但預測巴威颱風最靠近台灣時至少為中強颱等級且暴風半徑較大，將勢必為台灣帶來一波較明顯的風雨影響。

關於影響時程，林孝儒表示，周五起風雨將率先由宜蘭一帶開始並延伸至北部，周六當颱風中心進入北部海域後，西半部也將陸續出現明顯的風雨變化，而轉為背風側的花東地區則反而需要留意有焚風發生的可能。

今明兩天將是巴威颱風來臨前最後的好天氣，他說，建議把握時間提早完成防颱準備，前往海邊或海上活動也特別留意長浪與強陣風風險。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。