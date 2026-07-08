快訊

巴威颱風襲台周五放颱風假？蔣萬安：前一晚8時宣布、放整天為原則

MLB／大谷翔平首打席開轟連兩天炸裂 生涯300轟達成

汪小菲出手了！除下令馬筱梅「封口」 連與大S兒女互動都受限

聽新聞
0:00 / 0:00

強颱巴威不排除更靠近台灣 周五起狂風暴雨宜蘭首當其衝

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
巴威颱風路徑潛勢預報。圖／取自NCDR天氣與氣候監測
巴威颱風路徑潛勢預報。圖／取自NCDR天氣與氣候監測

巴威颱風目前距離台灣東南方海面仍有一段距離，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，颱風持續朝西至西北方移動，逐漸往台灣附近的海域接近。

今明兩天，在巴威颱風較接近之前，台灣附近天氣仍相對穩定，午後熱對流發展及降雨也較為零星。不過，林孝儒表示，氣溫持續炎熱，高溫普遍可達32至35度，其中大台北盆地、西部內陸及花東縱谷等地區仍有36度以上高溫出現機會，務必做好防曬並多補充水分，避免熱傷害。

各國預測路徑大致顯示，颱風將沿太平洋高壓邊緣往西至西北方移動，穩定朝台灣東部海面逼近，未來留意氣象署是否發布海上陸上颱風警報可能。

林孝儒說，預估周五起隨高壓更為減弱，颱風路徑將逐漸出現往北移動的分量，進入台灣東方海面朝琉球海域（約與那國島至石垣島一帶）北上，亦不排除再往台灣靠近些。周六進入東海持續朝西北，行經北部海域朝中國福建、浙江前進，將是巴威颱風距離台灣最近的一天；周日登陸中國陸地，減弱並遠離台灣。

他提醒，雖然最後颱風接近台灣期間，其路徑、移速及強度仍有調整空間，但預測巴威颱風最靠近台灣時至少為中強颱等級且暴風半徑較大，將勢必為台灣帶來一波較明顯的風雨影響。

關於影響時程，林孝儒表示，周五起風雨將率先由宜蘭一帶開始並延伸至北部，周六當颱風中心進入北部海域後，西半部也將陸續出現明顯的風雨變化，而轉為背風側的花東地區則反而需要留意有焚風發生的可能。

今明兩天將是巴威颱風來臨前最後的好天氣，他說，建議把握時間提早完成防颱準備，前往海邊或海上活動也特別留意長浪與強陣風風險。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

巴威颱風

延伸閱讀

今熱飆38度極端高溫午後雷雨開炸 強颱巴威周五侵台…海陸警可能時間曝

巴威周五恐以大型強颱侵台 吳德榮：有登陸機率 嚴防破壞性強風致災雨

強度稍減弱…巴威恐仍以強颱之姿靠近台灣 3縣市暴風侵襲率達98%

巴威走法像極西北颱 專家指賀伯前例：不排除地形路徑擺動不小心登陸

相關新聞

巴威颱風襲台周五放颱風假？蔣萬安：前一晚8時宣布、放整天為原則

巴威颱風進逼，北市長蔣萬安今上午再度到災害應變中心視導防颱準備。媒體問蔣，現已有網友敲碗周五放颱風假，因風雨預估愈晚愈強，這次是否有可能評估放半天或一天的選項？蔣說，會根據過去慣例，前一天晚間8時前先跟各縣市討論，一般（颱風假）還是會以整天為原則。

強颱巴威路徑西修 賈新興曝海陸警時間點：周六10級風圈壟罩北北基宜

強颱巴威可能周五、周六侵襲台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，巴威颱風的路徑持續偏西修正，對台灣影響程度增加。各國官方預報，颱風中心通過石垣島以西（西表島）附近之間的機率最高。「北北基宜儲水及備妥手電筒、 行充」。

颱風假有望？強颱巴威暴風圈周五傍晚才到 北部人嘆「最慘劇本」

強颱巴威來勢洶洶，中央氣象署指出，巴威預計最快於周四（9日）白天發布海上颱風警報，深夜發布陸上颱風警報，暴風圈則可望於周五傍晚至夜間接觸台灣陸地。隨著颱風逼近，不少民眾也開始關注北北基桃是否有機會放颱風假，一票網友認為「這2天」幾乎是一定會放。

巴威暴風圈半徑再擴大 氣象署示警：颱風又大又強 不排除更接近台灣

巴威颱風目前仍是強烈颱風，暴風圈半徑已經擴大到380公里。中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，強颱巴威可能周五晚上到周六從台灣東北方近海通過，不管是不是西北颱，主要關注的重點是這個颱風真的是又大又強的颱風，所以風雨上一定會對台灣地區造成影響。目前評估以通過台灣東北方近海機率最高，不過如果颱風和台灣地形有交互影響之下，可能不排除有接近到台灣的情形。

巴威颱風雨量不容小覷 雲林這2天影響最劇

依據中央氣象署最新氣象資訊，巴威颱風持續接近台灣，受外圍環流影響，可能為中南部地區帶來局部豪雨及強陣風，雲林縣府水利處表示，依據最新預報，7月11、12日將對雲林有明顯影響，雨量可能超越今年6月的豪大雨。縣府、水利署第四河川分署已加強戒備，也呼籲民眾做好防颱準備。

颱風巴威來勢洶洶 張善政：明晚成立應變中心、地景藝術節停展6天

颱風巴威來襲，預計周五、周六最接近台灣，桃園市長張善政今在市政會議表示，巴威暴風半徑達350公里，上一個同等規模的颱風要追溯到2001年，市府預計明天晚間在消防局成立災害應變中心。他也宣布，地景藝術節將於7月10日至15日暫停開放。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。