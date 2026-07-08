巴威颱風進逼恐帶豪大雨 北水處呼籲民眾儲水2原因曝光

巴威颱風預計周五開始影響台灣北部，恐帶來豪大雨導致河川原水濁度飆高影響用水，尤其部分區域易受停電影響而停水，台北自來水事業處建議民眾先將水池水塔儲滿備用並節約用水，讓多一分的準備就可少一分的不便。

北水處指出，目前已完成防汛物資、人力的盤點，以及監控中心、加壓站、配水池、翡翠原水管等設施的整備作業，確保供水無虞，並介接相關協力廠商，以因應臨時機具、車輛、人力所需。

北水處表示，提醒市民朋友，如遇台北市政府公告停班停課，台北自來水園區（含博物館、水鄉庭園、親水樂園）及北投地熱谷公園將同步配合休園，以維護遊客安全。颱風期間自來水相關訊息，民眾可至北水處官網，或撥打24小時客服專線02-87335678查詢。