巴威颱風影響 福壽山和武陵農場明天中午12時起預警性休園

受到巴威颱風影響，台中高山地區農場福壽山農場和武陵農場都公告，明天中午12時起預警性休園，場區暫停對外開放，後續將視天候及道路狀況評估後，再另行公告恢復開園營業時間，提醒遊客注意。

福壽山農場防颱準備及預警性休園公告，受「巴威」颱風影響，福壽山農場所在地區預測將有大量降雨，可能影響山區道路通行安全。為確保遊客、住宿旅客及員工安全，農場本月6日已全面啟動防颱準備工作，加強場區巡查、設施檢整及各項安全防護措施。

配合防災及安全考量，福壽山農場將自7月9日中午12時起實施預警性休園，場區暫停對外開放，後續將視天候及道路狀況評估後，再另行公告恢復開園營業時間。

為維護遊客權益，福壽山農場將主動聯繫已訂房或預約露營遊客，協助辦理取消訂房、延期入住或相關調整事宜。也提醒近期規劃上山旅遊之遊客，建議暫緩行程，避免冒險進入山區，以確保自身安全。如有訂房、住宿、露營或入園相關問題，可與福壽山農場聯繫確認。(服務專線04-25989202)

武陵農場表示，農場位處雪霸國家公園境內，場區與內政部國家公園署雪霸國家公園管理處、農業部林業及自然保育署（林保署）分屬不同單位管轄。基於整體山區防災部署與確保遊客生命安全之共識，農場配合相關防災機制，對外公告防颱及休園措施。

受「巴威」颱風影響，武陵農場所在地區預測將有大量降雨，並可能影響山區道路通行安全。為確保遊客、住宿旅客及員工安全，已全面啟動防颱準備工作，加強場區巡查、設施檢整及各項安全防護措施。

配合防災及安全考量，武陵農場將自7月9日中午12時起實施預警性休園，場區暫停對外開放，後續將視天候及道路狀況評估後，再另行公告恢復開園營業時間。

為維護遊客權益，武陵農場將主動聯繫已訂房或預約露營之遊客，協助辦理取消訂房、延期入住或相關調整事宜。也提醒近期規劃上山旅遊之遊客，建議暫緩行程，避免冒險進入山區，以確保自身安全。如有訂房、住宿、露營或入園相關問題，可與武陵農場聯繫確認。武陵農場服務專線：04-25901258