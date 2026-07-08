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強颱巴威逼近！農民「不跟天公伯賭」搶收作物 綠島、蘭嶼遊客急返台

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
農民趕在強颱巴威來襲前搶收成熟作物，希望降低農損。記者尤聰光／攝影
農民趕在強颱巴威來襲前搶收成熟作物，希望降低農損。記者尤聰光／攝影

強烈颱風巴威逐漸逼近台灣，中央氣象署預估最快9日白天發布海上颱風警報，9日晚間至10日凌晨發布陸上颱風警報。面對來勢洶洶的暴風圈，全台各地提前進入防颱模式，農民忙著搶收成熟作物，地方政府展開防災整備，年底選舉看板也陸續拆除，綠島蘭嶼更啟動遊客疏運作業。

「情況不好，最好不要跟天公伯賭。」種植芒果的農民一早便趕往果園，趁風雨尚未抵達前搶收成熟果實，希望將損失降到最低。荖葉農民也加快採收腳步，無奈表示，今年夏天價格低迷，好不容易7月行情開始回升，卻又碰上強颱攪局，只能趕在風雨前能收多少算多少。

除了芒果、荖葉外，包括甘蔗、稻米及鳳梨等已達採收期的農作物，也可見農民加緊趕工，希望在颱風來襲前完成收成，避免心血毀於一旦。

年底地方選舉腳步逼近，不少參選人也擔心大型看板遭強風吹落造成危險，近日紛紛安排拆卸或加強固定。各地公所同步啟動防颱整備，提前修剪路樹、清理排水溝及巡查易積水路段，全力降低災害風險。

市長陳銘風表示，市公所已全面動員，除巡視路樹是否需要修剪或矮化外，也同步進行排水溝清疏、道路巡檢等工作，並配合民眾需求，即時處理各項防災措施，希望將颱風帶來的衝擊降到最低。

正值暑假旅遊旺季，綠島、蘭嶼也提前展開疏運。客輪業者上午持續協助島上遊客返回台灣本島，下午起陸續停航。有遊客表示，雖然原本還想多停留幾天，但颱風路徑變化快速，為了安全起見，決定提前返程，以免受困離島。

中央氣象署提醒，巴威暴風半徑廣、影響範圍大，預估10日至11日將是風雨最劇烈時段，呼籲民眾儘早完成防颱準備，避免於風雨增強期間外出，並持續留意最新颱風動態。

年底選舉將至，各地參選人提前拆除大型競選看板防範強風。記者尤聰光／攝影
年底選舉將至，各地參選人提前拆除大型競選看板防範強風。記者尤聰光／攝影

強烈颱風巴威逐漸逼近，綠島、蘭嶼遊客金今天上午提前搭船返台，客輪協助疏運避免受困離島。圖／讀者提供
強烈颱風巴威逐漸逼近，綠島、蘭嶼遊客金今天上午提前搭船返台，客輪協助疏運避免受困離島。圖／讀者提供

巴威颱風 綠島 蘭嶼

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