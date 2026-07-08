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強颱巴威進逼 新北影響最劇烈時段「沒有大意的本錢」
強颱巴威進逼，新北市長侯友宜今天市政會議前舉行防災整備會議指出，巴威風雨較先前預估更強，是兼具強風、豪雨的強烈颱風，周五下半天開始到周六整天影響最大，新北南側山區有500-600毫米的超大豪雨可能，「沒有大意的本錢」。
天氣風險公司會議中分析指出，預估周四下午發布海上颱風警報，周四深夜發布陸警，周五白天風雨相對有限，但周五入夜後風雨將快速增強，周六白天將是新北風雨最劇烈時段，整體影響程度比先前預估大。
新北南側山區雨量可達500至600毫米的超大豪雨等級；西側市區也有豪雨至大豪雨發生機率，沿海陣風可達11至13級，市區約8至10級，浪高約4至6公尺，且有長浪發生機會。預計周六入夜後，颱風進入大陸，風雨才會逐漸緩和。
侯友宜表示，市府已啟動防颱整備，今天再度召開整備會議，要求各局處全面動員，除防災整備外，也要求各單位盤點並視情況調整各項大型活動及公共運輸營運，並加強路樹修剪、招牌固定、工地圍籬補強等工作，降低強風吹襲風險。
侯友宜也要求加強低窪易淹水地區整備，並強化土石流潛勢區、崩塌地及坡地災害防範措施；另因正值暑假，也要求學校留守人員做好校園防颱準備，不可鬆懈。
侯友宜也提醒，由於此次颱風可能伴隨長浪，民眾切勿前往海邊觀浪、戲水，也不要進入山區等危險場域，務必提高警覺，配合各項防颱措施，降低風險。
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