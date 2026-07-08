颱風假有望？強颱巴威暴風圈周五傍晚才到 北部人嘆「最慘劇本」

強颱巴威來勢洶洶，中央氣象署指出，巴威預計最快於周四（9日）白天發布海上颱風警報，深夜發布陸上颱風警報，暴風圈則可望於周五傍晚至夜間接觸台灣陸地。隨著颱風逼近，不少民眾也開始關注北北基桃是否有機會放颱風假，一票網友認為「這2時段」幾乎是一定會放，但卻也認為是最慘劇本。

一名網友在PTT發文表示，根據中央氣象署最新預報資料，巴威颱風暴風圈預估將於周五下午2時左右接觸台灣東海岸，因此認為宜蘭、花蓮及台東放颱風假的機率相對高。不過，北北基桃的情況則較為尷尬，因為暴風圈預估要到下午5時左右才影響當地，直言「放整天會被資方罵，不放又會被下班民眾幹譙」。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，有人認為以巴威的強度來看，不放假恐怕會引發民怨，「不放會被罵死吧，超大顆強颱」、「下班剛好進來，不放會被罵爆」；也有人認為依照目前預報，北部周五白天風雨仍未達停班停課標準，「暴風圈下午才碰陸地，放什麼颱風假」、「台北星期五風力應該不會達標」。

另外，也有不少網友預測，若真的宣布停班停課，時間點可能落在周五晚間還有周六白天，「北北基禮拜五…晚上一定放」、「17點開始放假」、「下班停止上班上課」、「周六一定放」、「周五20:00，周六放假喔」、「周五傍晚肯定放了」。

根據報導，颱風警報發布時間，氣象署說，預計8日白天發布海上颱風警報，明天晚間至周五凌晨發布海上陸上颱風警報，實際發布時間將依颱風路徑與速度調整。至於是否停班停課，仍須視中央氣象署最新風雨預報，以及各地方政府後續公布為準。