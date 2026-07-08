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強颱巴威路徑西修 賈新興曝海陸警時間點：周六10級風圈籠罩北北基宜
強颱巴威可能周五、周六侵襲台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，巴威颱風的路徑持續偏西修正，對台灣影響程度增加。各國官方預報，颱風中心通過石垣島以西（西表島）附近之間的機率最高。「北北基宜儲水及備妥手電筒、 行充」。
至於海上陸上颱風警報可能發布的時間點，賈新興表示，預估明天下午2時海警，明天晚上10時陸警。周六當天，七級風圈壟罩2/3個台灣，風雨最顯著，十級風圈籠罩北北基宜。周六上午10時強度減弱為中度颱風。
他提醒民眾，位於低窪地帶、海邊或土石流潛勢區的居民，應配合地方鄉鎮公所的疏散撤離通知，及早前往避難收容處所或依親。懸掛在屋外的廣告看板、招牌應取下或釘牢。檢查屋頂、門窗是否堅固，並清理周遭排水溝以防淤塞。陽台或庭院的盆景、懸掛物及堆積物應移至室內或綁牢，避免被強風吹落。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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