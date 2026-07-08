巴威走法像極西北颱 專家指賀伯前例：不排除地形路徑擺動不小心登陸

強烈颱風巴威周五、周六將侵襲台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，巴威颱風昨晚起強度開始進入第3次巔峰的過程，從雲圖的外觀以及衛星的海平面風場掃描資料（SAR、ASCAT等）分析，都顯示巴威的範圍明顯擴大，尤其是內核的部分，十級風圈半徑可能已經超過200公里以上，七級風圈半徑可能有400公里上下，是一個非常非常巨大的颱風。

巴威颱風未來靠近台灣的過程中，雖然強度可能會慢慢從巔峰下來，但是，吳聖宇表示，範圍依然會非常巨大，這可能是比強度更具威脅性的部分。

路徑預報方面，他說，過去一天多的時間，明顯可以看到傳統物理模式（例如EC-IFS）穩如泰山沒有變動，反而是AI調整預報（例如EC-AIFS、FNV3等）逐漸往西調整，向傳統物理模式預報靠攏。再比較兩邊對於綜觀環境場的模擬預報情況，對於未來3至5天內的綜觀環境場預報非常相近，特別是對於周五之後太平洋高壓的西伸趨勢已經相當一致，因此預報後期的路徑已經都指向浙江一帶，並且比先前更加深入華東內陸區域。

為什麼AI預報模式會逐漸往西調整？吳聖宇表示，似乎指向AI預報模式在先前的幾天中對於巴威的範圍模擬過於巨大，而且也明顯的不對稱（東強西弱），因此導致太平洋高壓的調整變形幅度也比較大，所以預報一直顯示自明天起巴威的轉向角度普遍大於傳統物理模式的預測，在距離台灣較遠的海面北上朝向長江口方向而去。

吳聖宇表示，至於傳統物理模式並沒有這樣過於巨大且不對稱的預測，因此轉向的角度較小，以非常靠近台灣東北角的距離通過，甚至直接登陸穿越，然後再朝向浙江或福建沿海靠近。

但是他說，從昨天起的AI預報，似乎逐漸修正了對巴威的範圍預估，預報模擬的不對稱情況也沒有那麼明顯了，也就是趨向傳統物理模式的預報情況，因此路徑上就逐漸向西、向南修正，慢慢向傳統物理模式的預測結果靠攏。兩邊還是沒有完全重合，但已經比較相近，也讓未來巴威颱風最可能經過的熱區已經往西調整到台灣北部、東北部近海一帶。

吳聖宇表示，各國預報路徑，也隨著這樣的趨勢，而愈來愈往台灣陸地靠近，趨勢上高度一致，遠近稍有不同但差距很小，到目前看已經差不多是正港西北颱的路徑。

不過，他說，由於巴威颱風是從東南往西北走，因此在周五深夜到周六清晨之間，經過台灣東北部近海區域的時候，其實要特別小心地形作用導致的路徑擺動，也不能排除因為這樣的地形路徑擺動而不小心登陸的機會。過去大名鼎鼎的案例很多，像是1996年的賀伯颱風、2007年的科羅莎颱風、2008年的辛樂克颱風等都曾經發生過。

吳聖宇說，傳統物理模式也有預報出這樣的結果，像是EC-IFS預報的就非常明顯，而且已經穩定持續預報了相當長的一段時間，所以如果未來真的走目前各國預測的路徑，由東南往西北接近台灣東北部近海的話，來到這個方框區域內時，真的要小心地形造成的路徑變化情況發生。颱風愈大則機會愈高，偏偏巴威又是一個很大的颱風，所以更要留意。

風雨的影響最快還是要從明天晚間才會開始，吳聖宇說，周五晚間暴風圈進入陸地後，一直到周六整個白天都是風雨最強的時間點。最快要等到周六晚間，颱風逐漸趨向大陸沿岸、強度減弱後，風雨才會趨緩，持續時間其實還滿長的。

至於風雨影響最嚴重的地方，吳聖宇表示，將會落在直接迎風面的中北部、東北部地區，應該會有長時間且持續性的強風豪雨。南部雖然可能在暴風圈邊緣或外圍，但是目前預報看到的風雨也不小。

吳聖宇表示，花東地區在颱風侵襲過程中，有機會受到中央山脈地形屏障，降雨會以山區為主，不過風力也不弱，尤其比較擔心出現焚風現象。

至於到了周日颱風過後，吳聖宇表示，看起來沒有明顯的西南氣流，不過台灣附近位於高壓邊緣的偏南風區域，水氣較多，可能還是會有兩三天比較容易降雨的不穩定天氣。

他說，可以確定的是，巴威颱風對台灣威脅很大，特別是在周五、周六兩天，建議趁今明兩天趕快最好該有的防颱準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

強颱巴威路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專