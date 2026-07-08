快訊

世足賽／驚天逆轉遭指劇本 埃及主帥轟：FIFA就是想看梅西走下去

分科測驗首度因颱風延期 大學招聯會拍板：改下周一、周二舉行

巴威走法像極西北颱 專家指賀伯前例：不排除地形路徑擺動不小心登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

今熱飆38度極端高溫午後雷雨開炸 強颱巴威周五侵台…海陸警可能時間曝

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天各地晴到多雲、高溫炎熱，各地高溫32至35度，尤其大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度會再更高一些，局部36至38度左右，近中午前後紫外線偏強，會來到過量或危險等級。聯合報系資料照
今天各地晴到多雲、高溫炎熱，各地高溫32至35度，尤其大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度會再更高一些，局部36至38度左右，近中午前後紫外線偏強，會來到過量或危險等級。聯合報系資料照

巴威颱風即將來襲，中央氣象署預期周五、周六最接近台灣，影響最劇烈，提醒民眾務必提早做好防颱準備。

巴威目前是強烈颱風，中心最大風速每秒60公尺，七級風暴風半徑達350公里，是一個結構扎實且範圍偏大的颱風。氣象署預估路徑，受太平洋高壓導引，巴威颱風會先偏西北西方向行進，明天起將轉西北方向，預計周五至周六從台灣東北部至北部近海通過，路徑仍有不確定性，持續留意最新颱風動態。

至於強颱巴威接近時的強度，氣象署預估颱風北上接近台灣期間，強度會有稍微減弱的趨勢，但通過時仍可維持「強烈颱風下限至中度颱風上限」的威力，絕對不可輕忽。

颱風警報發布時間，氣象署說，預計明天白天發布海上颱風警報，明天晚間至周五凌晨發布海上陸上颱風警報，實際發布時間將依颱風路徑與速度調整。

中央氣象署表示，太平洋高壓影響，今天各地晴到多雲、高溫炎熱，午後北部、南投、嘉義地區及其他山區也有局部短暫雷陣雨，下午注意天氣的變化。各地高溫32至35度，尤其大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度會再更高一些，局部36至38度左右，近中午前後紫外線偏強，會來到過量或危險等級。澎湖晴時多雲，27至32度；金門晴時多雲，27至32度；馬祖晴時多雲，27至32度。

明天環境逐漸轉為東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區偶有零星陣雨出現，晚起水氣增加，降雨機率提高，而其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周五至周六受到今年第9號颱風巴威及其外圍環流影響，北部、宜蘭地區及中南部山區雨勢明顯，有陣雨或雷雨並有局部大雨或豪雨，其中台中以北山區降雨最持續、明顯，有局部豪雨等級以上發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區及花蓮山區亦有局部大雨出現的機率；降雨地區及雨勢隨颱風位置、強度及範圍大小仍有變化，須持續關注。

周日巴威颱風逐漸遠離，環境吹偏南風，水氣偏多；西半部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。下周一、下周二環境水氣仍多，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後西半部山區有局部大雨發生的機率。

下周三環境水氣仍多，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；下周四、下周五環境位處低壓帶，天氣不穩定，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

明天至周日，基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率。周五金門及花東縱谷有焚風發生的機率。

下周一及下周二適逢年度大潮，西南部（嘉義至屏東）、東北部及東部（基隆、新北、宜蘭至台東）沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水現象，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。

巴威颱風即將來襲，中央氣象署預期周五、周六最接近台灣，影響最劇烈，提醒民眾務必提早做好防颱準備。圖／中央氣象署提供
巴威颱風即將來襲，中央氣象署預期周五、周六最接近台灣，影響最劇烈，提醒民眾務必提早做好防颱準備。圖／中央氣象署提供

巴威颱風

延伸閱讀

巴威恐以強颱侵台 氣象署：周四白天海警晚上陸警、暴風圈周五傍晚觸陸

巴威颱風略減弱…暴風圈最快周五傍晚觸陸 嘉義以北恐被籠罩

恐海陸警齊發 賈新興：巴威颱風大又強 通過宜蘭至石垣島之間機率最高

巴威颱風襲台 估計7月9日海陸警齊發

相關新聞

強颱巴威路徑西修 賈新興曝海陸警時間點：周六10級風圈壟罩北北基宜

強颱巴威可能周五、周六侵襲台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，巴威颱風的路徑持續偏西修正，對台灣影響程度增加。各國官方預報，颱風中心通過石垣島以西（西表島）附近之間的機率最高。「北北基宜儲水及備妥手電筒、 行充」。

颱風假有望？強颱巴威暴風圈周五傍晚才到 北部人嘆「最慘劇本」

強颱巴威來勢洶洶，中央氣象署指出，巴威預計最快於周四（9日）白天發布海上颱風警報，深夜發布陸上颱風警報，暴風圈則可望於周五傍晚至夜間接觸台灣陸地。隨著颱風逼近，不少民眾也開始關注北北基桃是否有機會放颱風假，一票網友認為「這2天」幾乎是一定會放。

巴威颱風進逼恐帶豪大雨 北水處呼籲民眾儲水2原因曝光

巴威颱風預計周五開始影響台灣北部，恐帶來豪大雨導致河川原水濁度飆高影響用水，尤其部分區域易受停電影響而停水，台北自來水事業處建議民眾先將水池水塔儲滿備用並節約用水，讓多一分的準備就可少一分的不便。

巴威颱風影響 福壽山和武陵農場明天中午12時起預警性休園

受到巴威颱風影響，台中高山地區農場福壽山農場和武陵農場都公告，明天中午12時起預警性休園，場區暫停對外開放，後續將視天候及道路狀況評估後，再另行公告恢復開園營業時間，提醒遊客注意。

強颱巴威逼近！農民「不跟天公伯賭」搶收作物 綠島、蘭嶼遊客急返台

強烈颱風巴威逐漸逼近台灣，中央氣象署預估最快9日白天發布海上颱風警報，9日晚間至10日凌晨發布陸上颱風警報。面對來勢洶洶的暴風圈，全台各地提前進入防颱模式，農民忙著搶收成熟作物，地方政府展開防災整備，年底選舉看板也陸續拆除，綠島、蘭嶼更啟動遊客疏運作業。

巴威走法像極西北颱 專家指賀伯前例：不排除地形路徑擺動不小心登陸

強烈颱風巴威周五、周六將侵襲台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，巴威颱風昨晚起強度開始進入第3次巔峰的過程，從雲圖的外觀以及衛星的海平面風場掃描資料（SAR、ASCAT等）分析，都顯示巴威的範圍明顯擴大，尤其是內核的部分，十級風圈半徑可能已經超過200公里以上，七級風圈半徑可能有400公里上下，是一個非常非常巨大的颱風。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。