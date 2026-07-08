今熱飆38度極端高溫午後雷雨開炸 強颱巴威周五侵台…海陸警可能時間曝

巴威颱風即將來襲，中央氣象署預期周五、周六最接近台灣，影響最劇烈，提醒民眾務必提早做好防颱準備。

巴威目前是強烈颱風，中心最大風速每秒60公尺，七級風暴風半徑達350公里，是一個結構扎實且範圍偏大的颱風。氣象署預估路徑，受太平洋高壓導引，巴威颱風會先偏西北西方向行進，明天起將轉西北方向，預計周五至周六從台灣東北部至北部近海通過，路徑仍有不確定性，持續留意最新颱風動態。

至於強颱巴威接近時的強度，氣象署預估颱風北上接近台灣期間，強度會有稍微減弱的趨勢，但通過時仍可維持「強烈颱風下限至中度颱風上限」的威力，絕對不可輕忽。

颱風警報發布時間，氣象署說，預計明天白天發布海上颱風警報，明天晚間至周五凌晨發布海上陸上颱風警報，實際發布時間將依颱風路徑與速度調整。

中央氣象署表示，太平洋高壓影響，今天各地晴到多雲、高溫炎熱，午後北部、南投、嘉義地區及其他山區也有局部短暫雷陣雨，下午注意天氣的變化。各地高溫32至35度，尤其大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度會再更高一些，局部36至38度左右，近中午前後紫外線偏強，會來到過量或危險等級。澎湖晴時多雲，27至32度；金門晴時多雲，27至32度；馬祖晴時多雲，27至32度。

明天環境逐漸轉為東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區偶有零星陣雨出現，晚起水氣增加，降雨機率提高，而其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周五至周六受到今年第9號颱風巴威及其外圍環流影響，北部、宜蘭地區及中南部山區雨勢明顯，有陣雨或雷雨並有局部大雨或豪雨，其中台中以北山區降雨最持續、明顯，有局部豪雨等級以上發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區及花蓮山區亦有局部大雨出現的機率；降雨地區及雨勢隨颱風位置、強度及範圍大小仍有變化，須持續關注。

周日巴威颱風逐漸遠離，環境吹偏南風，水氣偏多；西半部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。下周一、下周二環境水氣仍多，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後西半部山區有局部大雨發生的機率。

下周三環境水氣仍多，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；下周四、下周五環境位處低壓帶，天氣不穩定，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

明天至周日，基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率。周五金門及花東縱谷有焚風發生的機率。

下周一及下周二適逢年度大潮，西南部（嘉義至屏東）、東北部及東部（基隆、新北、宜蘭至台東）沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水現象，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。