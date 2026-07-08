巴威近20年最強？放颱風假？ 粉專：有機會挑戰天鵝紀錄 不排除登陸

強颱巴威來勢洶洶，民眾擔心造成嚴重災情，以及關心航班影響、是否放颱風假。飛機可以飛嗎？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，理論上周五下半天及周六整天，應該都會被影響，「但如果航空公司敢飛的話就會飛，不敢飛就不會飛」。󠀠

巴威是20年來最強颱風嗎？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，要看所指的是「颱風強度」還是「颱風範圍」。如果是指颱風強度，目前還不是。以氣象署標準來看，巴威自生成以來的巔峰強度為近中心最大風速每秒60公尺，現階段只是追平今年第4號颱風辛樂克，並列今年西北太平洋最強颱風。󠀠

若指是否「近20年最強」？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前還言之過早，以2020年的天鵝颱風為例，巔峰近中心最大風速曾達每秒65公尺，巴威仍有一段差距。昨晚巴威已完成眼牆置換，將再次增強，接下來1至2天，有機會挑戰天鵝颱風的紀錄；是否能成為近20年最強，這兩天就會揭曉。󠀠

至於颱風範圍，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，巴威目前的350公里暴風半徑，的確是近25年來有發警報的颱風裡最大的，但暴風半徑大小和颱風本身強度，並沒有直接關係，近年也不乏半徑300公里以上的輕度颱風，或半徑僅180公里的強烈颱風。󠀠

但「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，綜合這次巴威的強度及範圍，侵台時當下「感受」的話，的確有可能是近年最令人印象深刻的颱風之一。󠀠

巴威會變成西北颱嗎？還是會登陸？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，西北颱定義是颱風中心由彭佳嶼至基隆之間海域通過。而以最新預報來看，巴威從宜蘭陸地至北部近海登陸通過機率最高，因此巴威的確有機會達成這個定義，是有機會成為西北颱，登陸當然也有機會。

󠀠但「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，數不清的案例已經證明，颱風走西北颱路線，和颱風直襲登陸宜蘭，其實影響根本是差不多的，沒有必要過度在意這個定義，並不會因為颱風不從這個海域通過，影響就瞬間減少。

巴威颱風遠離之後有西南氣流嗎？周日天氣如何？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以目前預測來看，颱風北上登陸中國，遠離台灣時，台灣上空的確會暫時轉一兩天的偏南風，水氣會增多，因此周日至下周一，南部會稍微多雨一兩天，但完全沒有到西南氣流等級的訊號，不需要太緊張。

至於颱風假，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「縣市首長宣布會放就會放，如果宣布不會放就不會放」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。