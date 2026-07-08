強颱巴威進逼 5縣市暴風侵襲機率逾90% 專家：警戒區域明顯擴大

強烈颱風巴威持續進逼，警戒區域擴大。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，在環境駛流場的導引下，巴威颱風持續以朝西北西轉西北方向前進；預估在明天前後，向北分量就有逐漸增大的趨勢。目前評估，周五、周六颱風中心將會距離台灣最近，其所伴隨的風雨影響也將是最為顯著的時段。

林得恩說，特別要呼籲的是，山區的降雨將會是非常集中且顯著，評估會有豪雨至大豪雨等級或以上的累積降雨發生。

至於，巴威颱風暴風侵襲的機率，他說，花蓮以北以及苗栗以北地區均在80%以上；宜蘭、台北、新北、基隆及桃園等地區，颱風暴風侵襲的機率更在90%以上，警戒區域跟之前相比較，則有明顯擴大的趨勢。

而，巴威颱風本身強度的變化，林得恩表示，循著太平洋高壓的西側邊緣前進，步步逼近台灣陸地，在周六前，均維持在強烈颱風之姿。周六之後，由於乾空氣的逸入、垂直風切增大以及台灣地形的破壞等因素，颱風強度於是降為中度颱風。周日的清晨，在上了中國大陸的陸地沒多久後，就再降為輕度颱風，巴威的生命也就即將進入到尾聲。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。