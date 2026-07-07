防颱風巴威 經濟部會同相關單位視察北市防汛整備

經濟部今天與內政部、台北市政府視察北市防汛整備。經濟部表示，請市府等各單位把握颱風來襲前的空檔，檢查各項防洪設施，落實機具檢整，包括南深橋防洪陸閘、南深右抽水站等周邊重要防汛系統，應加強清理水溝，清疏下水道確保排水能力。

行政院今天上午召開「巴威颱風防汛整備會議」，行政院秘書長張惇涵指示請經濟部次長賴建信會同內政部等相關部會及地方政府，針對0625豪雨的致災重點區域與排水設施進行現場巡查，以加速各項防汛整備工作。

經濟部今天透過新聞稿表示，賴建信邀內政部國土署署長蔡長展、下水道工程分署分署長陳高孝、水利署副總工程司周文祥、台北市政府副秘書長王崇斌、工務局局長黃一平、工務局水利工程處處長張凱堯等人，前往內湖地區視察台北市政府報告防汛整備情形、0625淹水原因及後續改善措施，並於現場測試閘門啟閉及警報系統等。

水利工程處說明，因應本次內湖淹水，除辦理提升容受力短期優化方案，已再增加3處外租機具布設點位，包括文德路文德1號公園、金龍路局部低漥地區及金瑞治水園區排水口，強化劇烈降雨時的防救災工作。

賴建信表示，因應氣候變遷與極端降雨，可依最新淹水潛勢圖預先部署人力機具。如考量短延時強降雨的不可預測性，四分溪南深橋陸橋閘門可事先評估調降關閉作業機制；市府團隊可就淹水原因，檢視排水系統幹線是否暢通、通洪量是否足夠，並再強化側溝清理，且宣導里民協助通報，必要時可提請國軍、跨局處或民間支援，以最嚴重的假設情境準備防災。

此外，建議利用透地雷達了解先前積水區的排水現況與淹水原因，針對問題改善；而文德路排水系統地區則建議應優先處理前次淹水區域。

賴建信強調，防災需跨局處與公私合作。颱風將至，建議區公所宣導實作防水閘門、防水擋板及沙包安裝，讓民眾了解如何預防淹水。

經濟部提醒，氣象預報巴威颱風路徑類似西北颱，威脅不容小覷，塔寮坑溪、三峽河、烏來及淡水等可能淹水區應加強注意。

經濟部並請水利署、台北市政府與新北市政府等單位善用颱風來臨前72小時，落實「檢查、檢查再檢查，確認、確認再確認」，確保所有設備正常運作，將防汛資源優先部署至易致災地區、提早排空滯洪池以預留蓄水容量、預剪行道樹防倒塌影響供電。