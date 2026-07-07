快訊

世足賽／驚天逆轉遭指劇本 埃及主帥轟：FIFA就是想看梅西走下去

分科測驗首度因颱風延期 大學招聯會拍板：改下周一、周二舉行

巴威走法像極西北颱 專家指賀伯前例：不排除地形路徑擺動不小心登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

因應強烈巴威颱風來襲 新北市全力整備、提醒市民自主防颱

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市政府清運漂流木。圖／新北市政府消防局提供
新北市政府清運漂流木。圖／新北市政府消防局提供

今年預計第一個侵台的強烈颱風「巴威」持續逼近台灣，新北市長侯友宜已於6日下午1時30分親自主持颱風整備會議。會中指出，巴威颱風預計在周五（10日）夜晚至周六（11日）對新北市影響最為明顯。為此，侯友宜更要求市府團隊做好萬全準備、超前部署，落實各項自主檢核，包含盤點防災物資、路樹疏剪與招牌及工地鷹架的強固措施、砂包、抽水機組預布測試、大型搶災機具預置等，另烏來孤島潛勢區、高風險潛勢區、搶災復建工程皆已完成檢視及預置，並針對易積淹水與土石流潛勢區加強防範整備。

新北市7日上午9時30分線上參加行政院季連成政務委員召開「巴威颱風防汛整備會議」，邀集中央相關部會與各縣市政府進行防災情資研判與防汛整備現況說明。新北市政府由消防局陳崇岳局長及災管團隊以視訊方式全程與會，向中央說明新北市超前部署的防颱應變作為，展現中央與地方攜手抗颱、齊心守護家園的決心。

侯友宜呼籲，巴威颱風環流範圍極大，無論颱風中心是否登陸，皆有可能為新北帶來顯著風雨。此外，自周三（8日）起，北海岸及東半部沿海就會有長浪發生，請各位市民朋友切勿前往海邊觀浪戲水，務必提前做好防颱準備，於家中備妥防災物資。如有外出，應注意交通狀況及自身安全，並配合新北市府各項管制措施。

巴威颱風

延伸閱讀

台南市今召開巴威颱風防颱會議 黃偉哲要求市府團隊做好防颱整備

巴威颱風進逼 蔣萬安今專案會議緊盯防颱：提前部署、即時應變、快速復原

巴威颱風逼近新北備戰 侯友宜：三鶯線必要時停駛

颱風逼近謝國樑視察基隆水溝清淤 消防局備妥橡皮艇救災裝備

相關新聞

強颱巴威路徑西修 賈新興曝海陸警時間點：周六10級風圈壟罩北北基宜

強颱巴威可能周五、周六侵襲台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，巴威颱風的路徑持續偏西修正，對台灣影響程度增加。各國官方預報，颱風中心通過石垣島以西（西表島）附近之間的機率最高。「北北基宜儲水及備妥手電筒、 行充」。

颱風假有望？強颱巴威暴風圈周五傍晚才到 北部人嘆「最慘劇本」

強颱巴威來勢洶洶，中央氣象署指出，巴威預計最快於周四（9日）白天發布海上颱風警報，深夜發布陸上颱風警報，暴風圈則可望於周五傍晚至夜間接觸台灣陸地。隨著颱風逼近，不少民眾也開始關注北北基桃是否有機會放颱風假，一票網友認為「這2天」幾乎是一定會放。

巴威颱風進逼恐帶豪大雨 北水處呼籲民眾儲水2原因曝光

巴威颱風預計周五開始影響台灣北部，恐帶來豪大雨導致河川原水濁度飆高影響用水，尤其部分區域易受停電影響而停水，台北自來水事業處建議民眾先將水池水塔儲滿備用並節約用水，讓多一分的準備就可少一分的不便。

巴威颱風影響 福壽山和武陵農場明天中午12時起預警性休園

受到巴威颱風影響，台中高山地區農場福壽山農場和武陵農場都公告，明天中午12時起預警性休園，場區暫停對外開放，後續將視天候及道路狀況評估後，再另行公告恢復開園營業時間，提醒遊客注意。

強颱巴威逼近！農民「不跟天公伯賭」搶收作物 綠島、蘭嶼遊客急返台

強烈颱風巴威逐漸逼近台灣，中央氣象署預估最快9日白天發布海上颱風警報，9日晚間至10日凌晨發布陸上颱風警報。面對來勢洶洶的暴風圈，全台各地提前進入防颱模式，農民忙著搶收成熟作物，地方政府展開防災整備，年底選舉看板也陸續拆除，綠島、蘭嶼更啟動遊客疏運作業。

巴威走法像極西北颱 專家指賀伯前例：不排除地形路徑擺動不小心登陸

強烈颱風巴威周五、周六將侵襲台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，巴威颱風昨晚起強度開始進入第3次巔峰的過程，從雲圖的外觀以及衛星的海平面風場掃描資料（SAR、ASCAT等）分析，都顯示巴威的範圍明顯擴大，尤其是內核的部分，十級風圈半徑可能已經超過200公里以上，七級風圈半徑可能有400公里上下，是一個非常非常巨大的颱風。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。