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颱風巴威進逼 水利署要求各河川分署加強巡檢河海堤

中央社／ 台北7日電
颱風巴威逼近，經濟部水利署長林元鵬今天召開巴威颱風第2次防汛整備視訊會議，要求各河川分署加強巡檢河海堤。水利署表示，針對全台4處列管堰塞湖的應變及處置，農業部已建立跨部會聯繫平台，聯繫協調建立監測預警機制。颱風天示意圖。圖／AI生成
颱風巴威逼近，經濟部水利署長林元鵬今天召開巴威颱風第2次防汛整備視訊會議，要求各河川分署加強巡檢河海堤。水利署表示，針對全台4處列管堰塞湖的應變及處置，農業部已建立跨部會聯繫平台，聯繫協調建立監測預警機制。颱風天示意圖。圖／AI生成

颱風巴威逼近，經濟部水利署長林元鵬今天召開巴威颱風第2次防汛整備視訊會議，要求各河川分署加強巡檢河海堤。水利署表示，針對全台4處列管堰塞湖的應變及處置，農業部已建立跨部會聯繫平台，聯繫協調建立監測預警機制。

水利署今天透過新聞稿表示，經第1次整備會議盤點，各河川分署已洽地方政府，針對易致災地點檢討災因並加強整備，包含共同現勘台南市三爺溪，市府已清除雙溪橋及坑口橋阻塞物，太乙工業區也完成750公尺護岸加高；高雄市月世界、小滾水社區等處，市府也已清除二仁溪崇德橋下漂流物，後續將視需要由六河分署支援3台抽水機。

另針對屏東易淹水地區，包含美濃、東港、林邊、佳冬等地，由七河分署支援縣府600個太空包，封堵麟洛排水護岸缺口；宜蘭方面，蘇澳阿里史抽水站測試正常，溪洲排水也已設置6部大型移動式抽水機。

水利署表示，林元鵬要求各河川分署加強巡檢河海堤，同時聯繫縣市政府務必完成搶修復舊、清理排水溝或緊急清疏，並強化水門與抽水站操作、預先排空滯洪池，做好防颱準備。此外，經歷前次豪雨救災，縣市政府有27台移動式抽水機受損，分別為彰化縣1台、雲林縣4台、嘉義縣3台、屏東縣18台及宜蘭縣1台，縣市政府已請廠商搶修；水利署控管的98台移動式抽水機均正常，可隨時機動支援。

在堰塞湖方面，水利署提到，目前全台列管堰塞湖共4處，均位於農業部轄管地區，林業保育署列管3處、農村水保署列管1處。馬太鞍溪堰塞湖目前已無蓄水，但仍有2.4億立方公尺土砂；除林保署持續監測外，水利署第九河川分署也已恢復馬太鞍溪標準通洪能力，並發包五標疏濬工程因應年度來砂，現場也支援預布6台大型移動式抽水機。

水利署提到，新生成的萬里溪堰塞湖蓄水量已達325萬噸，第九河川分署說明，其河道通洪能力均大於設計通洪流量，但因堰塞湖蓄水量持續增加，已依林保署極端情境模擬結果，完成7處緊急工程，包括林田山堤防堤頭以混凝土方塊加強保護、堤頂加高延伸500公尺、後坡混凝土加強1000公尺；森榮一號堤防加高1公尺、長950公尺；鐵路橋下游護岸加高1公尺、長100公尺；鳳林二號堤防以混凝土方塊加強堤頭保護；公路橋下加高2公尺；箭瑛大橋下游右岸布設2部抽水機。

水利署說明，新竹縣尖石鄉的泰崗溪堰塞湖正穩定溢流，對下游保全對象不致造成影響；水保署6月13日發現的南投縣竹山鎮加走寮溪堰塞湖，目前蓄水量約6.9萬噸且穩定滲流，除水保署南投分署持續監控，南投縣政府及第四河川分署均已設置告示牌，禁止民眾靠近。

水利署強調，針對堰塞湖應變及處置，主管機關已建立跨部會聯繫平台，由中央及地方相關單位進駐，除聯繫協調建立監測預警機制，並緊急施作各項工程因應。

巴威颱風

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