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強颱巴威來勢洶洶 澎縣示警「不是開玩笑」：浪高恐達6公尺

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
澎湖縣消防局製圖卡，強調巴威颱風「風強浪高，不是開玩笑」。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖縣消防局製圖卡，強調巴威颱風「風強浪高，不是開玩笑」。圖／澎湖縣消防局提供

強烈颱風「巴威」持續增強，中央氣象署預估未來幾天將逐漸接近台灣，雖路徑仍有變數，但澎湖縣政府今天示警，外圍環流已可能對澎湖帶來明顯影響，浪高恐達6公尺，強調「風強浪高，不是開玩笑」。

澎湖縣消防局依據中央氣象署最新預報表示，預計7月9日白天發布海上颱風警報，當天晚間至10日凌晨發布陸上颱風警報，陸上警戒範圍將隨颱風接近持續調整，預估澎湖地區將有強陣風，沿海及空曠地區風勢更加明顯，海面浪高更可能達6公尺以上。

澎湖縣消防局製作圖卡，強調「風強浪高，不是開玩笑」，認為巴威颱風將令海象十分惡劣，提醒民眾切勿前往海邊觀浪、戲水、釣魚或從事各項海域活動，以免發生危險。

消防局提醒，請民眾把握風雨增強前完成各項防颱準備，包括固定招牌、盆栽及易飛散物品，檢查門窗是否牢固，並預先備妥飲用水、乾糧、手電筒、行動電源及常備藥品，如有安排搭機、搭船或海上活動，也請密切留意航班及船班最新資訊。

截至今天，台灣航業已公布，澎湖輪原訂7月10日上午9時由澎湖往高雄的航班，將提前至7月9日上午11時開航；7月10日晚間11時由高雄往澎湖航次，以及7月12日下午3時30分由澎湖往高雄的航班取消。

巴威颱風

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