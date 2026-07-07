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影／強颱巴威逼近台灣 農民搶收西瓜盼能減少農損

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
農民在田裡搶收西瓜。記者黃仲裕／攝影
農民在田裡搶收西瓜。記者黃仲裕／攝影

強颱巴威預計本週侵台，由於氣象署預做雨勢影響比風力大，部分山區降雨可能劇烈，憂心颱風帶來豐沛雨量影響收成，青農陳智豪與家人今天在田地搶收已經成熟的西瓜。陳智豪表示，颱風前預計採收三到四成的產量，接下來就看天氣是否影響後續的收成。

陳智豪指出，雨量對於西瓜的收成影響非常大，之前下雨前本來就要著果，剛好遇到下雨，小果都壞掉了，本來有噴著果的藥看能不能減少損失，結果第二波大雨來襲，結果全部的果實都沒了，產量銳減。

陳姓農民說，很擔心這次強颱會影響西瓜的收成，由於田裡西瓜有部份已經能採收，所以趕快趁颱風來臨前採收，避免收成受到雨勢的影響。

楊姓農婦說，梅雨季下了十幾天，導致著果率很差，現在有一些西瓜還沒長大，來不及在颱風來臨前收成，只能看天吃飯。政府若能將本國籍農工與外國籍農工薪資脫勾，才能減少農民負擔。農地休耕轉作承租的費用過高，不管有賺沒賺都要先付出一部份的高成本，這樣讓有心想要務農的青年會面臨生存問題。

陳智豪認為，如果政府有心要幫助農民，不應該一直開放進口國外的農產品壓縮本土農產品銷量。為了抑制菜價一直開放進口，當菜價低迷時，還是一直在進口。例如高麗菜本土的已經過飽和，一直開放進口高麗菜，根本就犧牲菜農的生計。以去年為例，下半年種高麗菜的，幾乎都是賠錢，菜價低迷，農民根本無法生存。農民要付出的成本很多元，從人工到肥料，還有翻田到租金，農民利潤被壓到相當微薄。

青農陳智豪（左）與家人今天在田地搶收已經成熟的西瓜。記者黃仲裕／攝影
青農陳智豪（左）與家人今天在田地搶收已經成熟的西瓜。記者黃仲裕／攝影

瓜農搶收西瓜，並希望颱風不要造成太多農損。記者黃仲裕／攝影
瓜農搶收西瓜，並希望颱風不要造成太多農損。記者黃仲裕／攝影

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