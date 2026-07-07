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巴威颱風來勢洶洶 航港局：東部航線明下午起搶先停航
巴威颱風最快周四上午就會發海上颱風警報，航港局研判周五、周六風雨最為明顯。提早宣布東部航線明天下午開始搶先停航至周六，隨後小琉球航線、澎湖航線也將在周四開始停駛，提醒離島民眾要特別留意。
巴威颱風來勢洶洶，航港局超前部署，啟動近岸12浬海域警戒區管制機制，請航經台灣周邊海域各類船舶及早遠離避風。現又搶先宣布，由於颱風影響期間預估將落在周五及周六。東部航線明下午起搶先停航至周六。基隆-馬祖、鹽埔-小琉球航線周四到周六全面停航，東港-小琉球航線周四部分停航、高雄-澎湖航線原訂周五上午航班提早至周四上午11時開航，兩條航線皆於周五及周六全面停航，其餘海運客運航線均維持正常開航。
航港局呼籲旅客把握開航航班早返臺，並請暫緩前往離島，以避免後續航班受影響停航造成滯留，出發前並請留意最新航班資訊及船公司公告。
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