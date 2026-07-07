巴威颱風來勢洶洶 航港局：東部航線明下午起搶先停航

強烈颱風巴威周五、周六將侵襲台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，巴威颱風昨晚起強度開始進入第3次巔峰的過程，從雲圖的外觀以及衛星的海平面風場掃描資料（SAR、ASCAT等）分析，都顯示巴威的範圍明顯擴大，尤其是內核的部分，十級風圈半徑可能已經超過200公里以上，七級風圈半徑可能有400公里上下，是一個非常非常巨大的颱風。

2026-07-08 08:04