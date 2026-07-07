快訊

世足賽／驚天逆轉遭指劇本 埃及主帥轟：FIFA就是想看梅西走下去

分科測驗首度因颱風延期 大學招聯會拍板：改下周一、周二舉行

巴威走法像極西北颱 專家指賀伯前例：不排除地形路徑擺動不小心登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威颱風來勢洶洶…基隆調整放假標準 北北基桃是否同步謝國樑這樣說

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今主持防災會議，並前往暖暖區興隆街視察，指示市府各單位做好防颱準備，並提醒民眾注意家和自身安全。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今主持防災會議，並前往暖暖區興隆街視察，指示市府各單位做好防颱準備，並提醒民眾注意家和自身安全。圖／基市府提供

「巴威」颱風來勢洶洶，基隆市長謝國樑今天主持防災會議，並前往暖暖區曾發生大規模坍方的興隆街視察。謝國樑提醒各單位和民眾都要做好防颱準備，市府也會依風雨預測數據，適時宣布上課或放假規定，確保民眾安全。

天氣預測資料顯示，巴威颱風預估9日（周四）傍晚到11日（周六），將是影響台灣最嚴重的時間，中央氣象署預計9日白天起，先後發布海上陸上颱風警報。

謝國樑今天上午在防災應變中心主持防災會議，因應颱風可能帶來的災害，做好防為整備作業，市府相關單位近日已積極進行水溝與水道的清理作業，並加強查看邊坡狀況，以及確保抽水站能夠穩定發揮功能，市府團隊將積極備戰，妥善做好防颱準備。

各界關切停班停課事宜，謝國樑說，基隆市的「放假」雨量標準，已調整為與瑞芳、陽明山一致的「山區海邊標準」，後續是否放假，將與台北、新北和桃園市政府共同作業，並同步宣布。

謝國樑說，巴威颱風預估外圍環流雨量特別大，且夾帶強風豪雨，周五與周六需要特別注意防範。防災會議結束後，謝國樑前往興隆路視察邊坡整治工程進度。

工務處副處長洪延良簡報指出，已針對敏感度較高的邊坡進行檢查，目前一半以上確認為安全，部分則需持續監控。針對地勢較陡的湖海路與北寧路，已分別設置9個與5個觀測點，隨時監測是否產生位移或裂縫，工務處會事先掌握易發生坍方與土石流的敏感地區，並與中央保持密切聯繫。

謝國樑表示，基隆多屬山區，全面進行預防性撤離在實務上並不可行。因此會集中針對最敏感且最重要的地區進行撤離規畫，若有需要也會請求中央給予協助。

基市府今年度的災害準備金目前尚未動支，市府已與災防廠商掌握挖土機與土車等重型機具清單，倘接獲災害或搶修通報，可立即派員進行災後搶救。

基隆市長謝國樑今主持防災會議，並前往暖暖區興隆街視察，指示市府各單位做好防颱準備，並提醒民眾注意家和自身安全。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今主持防災會議，並前往暖暖區興隆街視察，指示市府各單位做好防颱準備，並提醒民眾注意家和自身安全。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑今主持防災會議，並前往暖暖區興隆街視察，指示市府各單位做好防颱準備，並提醒民眾注意家和自身安全。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今主持防災會議，並前往暖暖區興隆街視察，指示市府各單位做好防颱準備，並提醒民眾注意家和自身安全。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑今主持防災會議，並前往暖暖區興隆街視察，指示市府各單位做好防颱準備，並提醒民眾注意家和自身安全。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今主持防災會議，並前往暖暖區興隆街視察，指示市府各單位做好防颱準備，並提醒民眾注意家和自身安全。圖／基市府提供

巴威颱風

延伸閱讀

颱風逼近謝國樑視察基隆水溝清淤 消防局備妥橡皮艇救災裝備

強颱巴威來勢洶…南消啟動防颱應變 黃偉哲：0625豪雨成災點加強戒備

巴威颱風來勢洶洶 花蓮萬里溪堰塞湖2條件發布紅色警戒、撤離居民

有望放颱風假？巴威預估最近北市時間點曝 陸警進入暴風圈機會達90%

相關新聞

強颱巴威路徑西修 賈新興曝海陸警時間點：周六10級風圈壟罩北北基宜

強颱巴威可能周五、周六侵襲台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，巴威颱風的路徑持續偏西修正，對台灣影響程度增加。各國官方預報，颱風中心通過石垣島以西（西表島）附近之間的機率最高。「北北基宜儲水及備妥手電筒、 行充」。

颱風假有望？強颱巴威暴風圈周五傍晚才到 北部人嘆「最慘劇本」

強颱巴威來勢洶洶，中央氣象署指出，巴威預計最快於周四（9日）白天發布海上颱風警報，深夜發布陸上颱風警報，暴風圈則可望於周五傍晚至夜間接觸台灣陸地。隨著颱風逼近，不少民眾也開始關注北北基桃是否有機會放颱風假，一票網友認為「這2天」幾乎是一定會放。

巴威颱風進逼恐帶豪大雨 北水處呼籲民眾儲水2原因曝光

巴威颱風預計周五開始影響台灣北部，恐帶來豪大雨導致河川原水濁度飆高影響用水，尤其部分區域易受停電影響而停水，台北自來水事業處建議民眾先將水池水塔儲滿備用並節約用水，讓多一分的準備就可少一分的不便。

巴威颱風影響 福壽山和武陵農場明天中午12時起預警性休園

受到巴威颱風影響，台中高山地區農場福壽山農場和武陵農場都公告，明天中午12時起預警性休園，場區暫停對外開放，後續將視天候及道路狀況評估後，再另行公告恢復開園營業時間，提醒遊客注意。

強颱巴威逼近！農民「不跟天公伯賭」搶收作物 綠島、蘭嶼遊客急返台

強烈颱風巴威逐漸逼近台灣，中央氣象署預估最快9日白天發布海上颱風警報，9日晚間至10日凌晨發布陸上颱風警報。面對來勢洶洶的暴風圈，全台各地提前進入防颱模式，農民忙著搶收成熟作物，地方政府展開防災整備，年底選舉看板也陸續拆除，綠島、蘭嶼更啟動遊客疏運作業。

巴威走法像極西北颱 專家指賀伯前例：不排除地形路徑擺動不小心登陸

強烈颱風巴威周五、周六將侵襲台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，巴威颱風昨晚起強度開始進入第3次巔峰的過程，從雲圖的外觀以及衛星的海平面風場掃描資料（SAR、ASCAT等）分析，都顯示巴威的範圍明顯擴大，尤其是內核的部分，十級風圈半徑可能已經超過200公里以上，七級風圈半徑可能有400公里上下，是一個非常非常巨大的颱風。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。