強颱巴威進逼 陳駿季：花蓮萬里溪堰塞湖不排除提前溢流

巴威颱風持續逼近，中央氣象署氣象預估周五、周六這兩天最為接近台灣，目前預估路徑以通過台灣東北方近海，往西北方的台灣北部海面機率最高，雨勢影響地區包括中部以北和東北部地區，以及南部山區、花蓮山區等。農業部長陳駿季今表示，若這次颱風給花蓮帶來豪雨，萬里溪堰塞湖不排除會提早溢流。

農業部林業及自然保育署稍早表示，截至今日上午8時監測資料顯示，目前花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量已達325.73萬立方公尺，占最大庫容量510萬立方公尺的63.87%，湖區目前水位仍持續穩定上升。

林保署表示，因應巴威颱風可能帶來降雨，若經氣象署雨量預報，推估堰塞湖將於24小時內溢流；或發布海上颱風警報，將發布黃色警戒；若預估12小時內可能溢流，或氣象署發布陸上颱風警報，則發布紅色警戒。

陳駿季今於「鰻鰻情意 鯛嘴好滋味」台鐵聯名便當記者會受訪指出，再過2天強颱巴威的暴風圈就要影響台灣，農業生產有高度的不確定性，6月初的第1波豪雨加上月底的豪雨，都讓中南部產區受到嚴重損害，為了加速復耕，農業部有在第1時間提供天然災害現金救助，而依現在颱風的路徑，花東恐受到嚴重損害。

陳駿季說，至於大家關注的萬里溪堰塞湖，如果這次豪雨為花東帶來大量豪雨，不排除堰塞湖將提前溢流，地方政府已有演練疏散相關計畫，堤防加高、加固等也有做相關準備。