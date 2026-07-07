今天小暑熱爆 強颱巴威周五侵台「宜蘭至北部首當其衝」

今天是24節氣的小暑，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天至周四白天，台灣附近的天氣型態在巴威颱風靠近之前，基本上變化不大，主要受太平洋高壓影響，早晚天氣相對穩定，僅午後因熱力作用影響，而有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨，整體來說較侷限於山區，且晚間後就會隨熱力作用減弱，熱對流降雨即趨緩。

各地氣溫持續炎熱，他說，高溫普遍達32至35度，大台北盆地、西部內陸及花東縱谷等地區則有36度以上高溫出現機會，務必做好防曬並多補充水分，避免熱傷害。

強烈颱風巴威目前位於關島西方海面，林孝儒說，各國預測路徑大致顯示，颱風將沿太平洋高壓邊緣往西北方移動，逐漸朝台灣靠近。預估周五起隨高壓減弱，颱風路徑將逐漸出現偏北移動的分量，將進入台灣東方海面朝琉球（約與那國島至石垣島一帶）海域前進；周六持續北偏行經北部海域，進入東海朝中國福建、浙江前進；周日朝北遠離台灣。

林孝儒表示，預測周五至周六為颱風最接近台灣期間，颱風暴風圈將有機會壟罩整個北台灣，周四起留意氣象署是否發布海上陸上颱風警報可能。

風雨影響程度，他說，周五下半天起至周六期間宜蘭至北部受颱風影響最直接，將有明顯的風雨可能，務必嚴防劇烈天氣。而周六隨颱風進入北部海域後，中南部亦要留意顯著風雨發生。由於後續颱風路徑、移速及強度仍有調整空間，持續留意最新颱風預報資訊，並提前做好防颱整備工作；前往海邊或海上活動也留意長浪與強陣風風險。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。