巴威重要關鍵期曝 暴風圈可籠罩3分之2個台灣、7縣市風雨猛烈搖滾區

巴威颱風對台灣構成威脅，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，強颱巴威目前距離台灣約2100公里，因周邊環境略為轉差，包含乾空氣侵擾、垂直風切等因素，加上正在進行颱風眼牆置換，預估強度有一點點減弱的趨勢。眼牆置換完成後，依然可維持強颱規模，只是從前段班稍微退到中段班。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來48小時巴威颱風在太平洋高壓南側，穩定偏西快速移動。周四下半天起，巴威颱風逐漸來到日本沖繩南方海域後，漸漸位於高壓西南側邊緣，會開始向西北偏轉。周四至周五期間，轉向西北的位置與幅度，將決定距離台灣遠近，非常重要的關鍵期。󠀠

如果路徑沒有太大變化，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，暴風圈預計周五傍晚開始，逐步籠罩北、東、中部、南部內陸，預計周六夜晚就會脫離。巴威靠近過程時，因發展環境轉差，逐漸由強颱減弱為中颱，因體型龐大，暴風圈可籠罩3分之2個台灣，各地強風大雨仍免不了，相當有感，要開始做好防颱準備。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，十級風暴風圈可能籠罩的區域，包含宜蘭、台北、新北、基隆、桃園、新竹、馬祖，要嚴防強勁風勢。如果颱風更靠近，風雨會更加猛烈，千萬別輕忽。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。