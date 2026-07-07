聽新聞
0:00 / 0:00
巴威颱風逼近新北備戰 侯友宜：三鶯線必要時停駛
巴威颱風來勢洶洶，新北市長侯友宜今天出席新北金停獎頒獎典禮受訪表示，市府全力投入防颱整備工作，除完成抽水機組、各項機具整備外，也針對邊坡坍塌及道路中斷等風險地段採取措施。捷運三鶯線開通後首次迎接颱風，市府已全力備戰，必要時也會辦理停駛，並提前向市民公告。
侯友宜表示，市府昨天已召集各局處首長召開防颱整備會議，這次颱風風勢、雨勢都大，許多招牌、電線及施工圍籬容易倒塌，市府已提前展開各項防颱整備工作。他提醒市民做好防颱準備，尤其沿海地區預估將出現又高、又長、又大的浪，籲民眾不要前往海邊觀浪或戲水。
侯友宜說，市府將透過各項社群平台及媒體管道，即時發布相關資訊，讓市民掌握最新颱風動態。
三鶯線通車後首度面臨颱風考驗，侯友宜表示，昨天防災整備會議已要求捷運局全面做好防颱準備，包括重新檢視列車及設備，尤其是發電機運作狀況，並要求各車站完成沙包、抽水機等防颱設施整備，確保各項措施到位。
侯友宜表示，市府已全力備戰，請市民朋友放心，若遇到風雨過大情形，將視實際狀況適時因應，必要時也會停駛，並提前向市民公告。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。