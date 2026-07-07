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巴威颱風逼近新北備戰 侯友宜：三鶯線必要時停駛

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席新北市停車場建設及管理成果展暨金停獎頒獎典禮。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市停車場建設及管理成果展暨金停獎頒獎典禮。記者葉德正／攝影

巴威颱風來勢洶洶，新北市長侯友宜今天出席新北金停獎頒獎典禮受訪表示，市府全力投入防颱整備工作，除完成抽水機組、各項機具整備外，也針對邊坡坍塌及道路中斷等風險地段採取措施。捷運三鶯線開通後首次迎接颱風，市府已全力備戰，必要時也會辦理停駛，並提前向市民公告。

侯友宜表示，市府昨天已召集各局處首長召開防颱整備會議，這次颱風風勢、雨勢都大，許多招牌、電線及施工圍籬容易倒塌，市府已提前展開各項防颱整備工作。他提醒市民做好防颱準備，尤其沿海地區預估將出現又高、又長、又大的浪，籲民眾不要前往海邊觀浪或戲水。

侯友宜說，市府將透過各項社群平台及媒體管道，即時發布相關資訊，讓市民掌握最新颱風動態。

三鶯線通車後首度面臨颱風考驗，侯友宜表示，昨天防災整備會議已要求捷運局全面做好防颱準備，包括重新檢視列車及設備，尤其是發電機運作狀況，並要求各車站完成沙包、抽水機等防颱設施整備，確保各項措施到位。

侯友宜表示，市府已全力備戰，請市民朋友放心，若遇到風雨過大情形，將視實際狀況適時因應，必要時也會停駛，並提前向市民公告。

巴威颱風

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