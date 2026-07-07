快訊

影／「這不是對等回應」！美軍懲罰性空襲伊朗 官員：不會這麼快結束

世足賽／12碼罰丟差點變戰犯…阿根廷驚奇大逆轉 梅西哭了

台鐵網站、訂票App大停擺 通勤族氣跳腳 官網公告：系統維護

聽新聞
0:00 / 0:00

強颱巴威最快周四海警 航港局宣布提前淨空近岸船舶

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
因應巴威颱風航港局將於海警發布前30小時啟動近岸12浬海域警戒區管制。圖／航港局提供
因應巴威颱風航港局將於海警發布前30小時啟動近岸12浬海域警戒區管制。圖／航港局提供

巴威颱風最快周四發海警，航港局提前啟動近岸12浬海域警戒區管制機制，呼籲航經台灣周邊海域的各類船舶及早遠離危險海域避風，針對未依指示撤離的違規商船將依法嚴格處置，外籍商船將依商港法裁處禁止進港，本國籍商船則將依法實施安全營運與防止汙染管理制度（NSM），以維護海域航行安全。

航港局啟動預警機制，為全力於颱風影響前淨空近岸海域，透過航行警告電傳（NAVTEX）、船舶自動識別系統（AIS）訊文及船舶交通服務中心（VTS）以特高頻無線電（VHF）等多元管道，持續發布防災告警，籲請警戒區內船舶及早駛離近岸12浬海域警戒區避風。

航港局表示，若於海警發布前12小時仍滯留警戒區內，且非屬公務或救援等船舶，將通報海洋委員會海巡署執行勸離及必要驅離作業。

航港局強調，今年4月已修法明定，外籍船舶於颱風海域管制期間，經海巡署執行二次勸（驅）離後，仍無正當理由滯留或錨泊於管制海域內者，將認定有危及商港或公共安全之虞，依法裁處禁止進港。而本國籍船舶如未配合勸離或必要驅離措施，航港局將依法實施安全營運與防止汙染管理制度（NSM），以督促業者落實船舶安全管理責任，確保颱風期間海上航行安全。

巴威颱風

延伸閱讀

巴威颱風將影響海運 航港局：把握近日航班返台、暫緩赴離島

大陸試射潛射彈道飛彈 日本：未飛躍EEZ上空、持續警戒

強颱巴威北轉路徑更北偏「恐通過琉球海域暴風圈罩北台」

最快周四發布海警、周五下半天觸陸 強颱巴威最新路徑及影響曝光

相關新聞

強颱巴威路徑西修 賈新興曝海陸警時間點：周六10級風圈壟罩北北基宜

強颱巴威可能周五、周六侵襲台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，巴威颱風的路徑持續偏西修正，對台灣影響程度增加。各國官方預報，颱風中心通過石垣島以西（西表島）附近之間的機率最高。「北北基宜儲水及備妥手電筒、 行充」。

巴威走法像極西北颱 專家指賀伯前例：不排除地形路徑擺動不小心登陸

強烈颱風巴威周五、周六將侵襲台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，巴威颱風昨晚起強度開始進入第3次巔峰的過程，從雲圖的外觀以及衛星的海平面風場掃描資料（SAR、ASCAT等）分析，都顯示巴威的範圍明顯擴大，尤其是內核的部分，十級風圈半徑可能已經超過200公里以上，七級風圈半徑可能有400公里上下，是一個非常非常巨大的颱風。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。