快訊

影／「這不是對等回應」！美軍懲罰性空襲伊朗 官員：不會這麼快結束

世足賽／12碼罰丟差點變戰犯…阿根廷驚奇大逆轉 梅西哭了

台鐵網站、訂票App大停擺 通勤族氣跳腳 官網公告：系統維護

聽新聞
0:00 / 0:00

恐海陸警齊發 賈新興：巴威颱風大又強 通過宜蘭至石垣島之間機率最高

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
巴威颱風侵襲機率。圖／取自賈新興臉書
巴威颱風侵襲機率。圖／取自賈新興臉書

強颱巴威即將威脅台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，巴威颱風大又強，中心最大風速每秒60公尺、瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風暴風半徑350公里、十級風暴風半徑150公里、70%機率半徑360公里，「海警陸警發布機率高」。

他說，依目前資料評估，巴威颱風中心以通過宜蘭至石垣島之間的機率最高。留意觀察歐洲動力模式預報的情境，目前顯示是最壞的情境。隨時滾動更新最新情資，留意氣象署發布最新的颱風消息。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天，午後各地山區、大台北東半部及宜花有零星短暫雨。周四，午後苗栗以南山區及北北基宜有零星短暫雨，深夜起至周五中午前有受巴威颱風外圍環流影響的機率，台中以北、宜花東及屏東轉有雨。周五中午後至周六，有受巴威颱風影響的機率，全台有雨並有強陣風影響，其中各地山區及宜蘭有較大雨勢發生的機率。

賈新興表示，周日，台南以南及台東有局部雨，午後各地山區、台中以北及花東和高屏有局部短暫陣雨。下周一，花東沿海及台中以北沿海有局部雨，午後各地山區、新竹以南及花東有局部短暫陣雨。下周二，午後西半部及宜花有局部短暫陣雨。下周三，恆春半島有短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周四，屏東及台東有局部雨，午後桃園以南及花東有局部短暫陣雨。

短期氣候趨勢預報，賈新興表示，跟上次預報出現明顯變化，由原先台南以南多雨的趨勢，轉為有少雨的趨勢， 需再觀察後續的預報趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

巴威颱風路徑潛勢預報。圖／取自賈新興臉書
巴威颱風路徑潛勢預報。圖／取自賈新興臉書

巴威颱風路徑潛勢預報70%機率範圍。圖／取自賈新興臉書
巴威颱風路徑潛勢預報70%機率範圍。圖／取自賈新興臉書

巴威颱風

延伸閱讀

最快周四發布海警、周五下半天觸陸 強颱巴威最新路徑及影響曝光

強颱巴威登風王持續進逼 吳德榮曝最新路徑：來者不善 防致災強風豪雨

強颱巴威北轉倒數 氣象署估這天海警、陸警連發

強颱巴威北轉路徑更北偏「恐通過琉球海域暴風圈罩北台」

相關新聞

強颱巴威路徑西修 賈新興曝海陸警時間點：周六10級風圈壟罩北北基宜

強颱巴威可能周五、周六侵襲台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，巴威颱風的路徑持續偏西修正，對台灣影響程度增加。各國官方預報，颱風中心通過石垣島以西（西表島）附近之間的機率最高。「北北基宜儲水及備妥手電筒、 行充」。

巴威走法像極西北颱 專家指賀伯前例：不排除地形路徑擺動不小心登陸

強烈颱風巴威周五、周六將侵襲台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，巴威颱風昨晚起強度開始進入第3次巔峰的過程，從雲圖的外觀以及衛星的海平面風場掃描資料（SAR、ASCAT等）分析，都顯示巴威的範圍明顯擴大，尤其是內核的部分，十級風圈半徑可能已經超過200公里以上，七級風圈半徑可能有400公里上下，是一個非常非常巨大的颱風。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。