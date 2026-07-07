快訊

影／「這不是對等回應」！美軍懲罰性空襲伊朗 官員：不會這麼快結束

世足賽／12碼罰丟差點變戰犯…阿根廷驚奇大逆轉 梅西哭了

台鐵網站、訂票App大停擺 通勤族氣跳腳 官網公告：系統維護

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威颱風大陸高度警戒 預估周末浙閩沿海登陸

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸中央氣象台預估，強颱巴威可能於10日夜間至11日白天登陸或擦過台灣北部沿海。圖／取自大陸中央氣象台網站
大陸中央氣象台預估，強颱巴威可能於10日夜間至11日白天登陸或擦過台灣北部沿海。圖／取自大陸中央氣象台網站

大陸中央氣象台今日6時發布今年第9號颱風「巴威」最新路徑概率預報圖指出，巴威的中心7日5時位於關島塞班偏西方向約560公里的洋面上，中心附近最大風力有17級以上（62米/秒），中心最低氣壓為915百帕，七級風圈半徑為320-380公里，十級風圈半徑160公里，十二級風圈半徑80公里。

預報稱，巴威將以每小時25-30公里的速度向西偏北方向移動，強度變化不大。7月8日前巴威對中國海域無影響，之後趨向台灣以東洋面。

預計9日起，巴威將給中國東部地區帶來強風雨影響，東海大部、黃海南部、釣魚島附近海域、台灣海峽、巴士海峽、台灣以東洋面、南海東北部以及華東沿海、廣東東部沿海有強風。台灣及華東等地將有暴雨到大暴雨、局部地區有特大暴雨。

大陸中央氣象台指出，預計巴威將向西偏北轉西北方向移動，逐漸向台灣島東部沿海靠近。有可能於10日夜間至11日白天登陸或擦過台灣島北部沿海，然後於11日夜間至12日上午在浙閩交界附近沿海登陸；也有可能在台灣島以東洋面北上，之後直接登陸浙江沿海。

巴威颱風

延伸閱讀

強颱巴威即將猛撲！日本氣象廳預測路徑曝 估這時間影響沖繩

超級颱風巴威狂風暴雨畫面曝光！外媒估「北轉朝台灣逼近」

強颱巴威長胖逼近風王 歐洲預測周六登陸北部、東部等4路徑

最快周四發布海警、周五下半天觸陸 強颱巴威最新路徑及影響曝光

相關新聞

強颱巴威路徑西修 賈新興曝海陸警時間點：周六10級風圈壟罩北北基宜

強颱巴威可能周五、周六侵襲台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，巴威颱風的路徑持續偏西修正，對台灣影響程度增加。各國官方預報，颱風中心通過石垣島以西（西表島）附近之間的機率最高。「北北基宜儲水及備妥手電筒、 行充」。

巴威走法像極西北颱 專家指賀伯前例：不排除地形路徑擺動不小心登陸

強烈颱風巴威周五、周六將侵襲台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，巴威颱風昨晚起強度開始進入第3次巔峰的過程，從雲圖的外觀以及衛星的海平面風場掃描資料（SAR、ASCAT等）分析，都顯示巴威的範圍明顯擴大，尤其是內核的部分，十級風圈半徑可能已經超過200公里以上，七級風圈半徑可能有400公里上下，是一個非常非常巨大的颱風。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。