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巴威太大「根本閃不掉」颱風論壇：暴風圈肯定觸陸 鎖定台灣東北通過

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
巴威颱風路徑潛勢預報。圖／取自Threads「typhoon_mi」
巴威颱風路徑潛勢預報。圖／取自Threads「typhoon_mi」

巴威颱風太大了。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，巴威颱風的最大特點是350公里的超大暴風圈半徑，上次颱風警報單上出現這個暴風圈數字，已經是足足25年前的往事、2001年尤特颱風。

對台灣來說，這麼大的暴風圈，「最大的問題就是根本閃不掉，連擦邊都做不到」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，除非接下來颱風完全走在誤差範圍右側邊緣，否則暴風圈肯定會摸到台灣陸地，加上預報到時巴威仍有強颱等級，暴風圈內絕不灌水，在350公里之間都很有感覺。

至於颱風路徑，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，基本上大致已經鎖定「台灣東北」通過，只是這個「東北」是近到直接登陸，還是遠到宮古島附近上去就要再觀察。只要在誤差範圍內就是有可能。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，依中央氣象署最新預報為準，現在能給的重點大概是：

1，周五至周六，颱風影響最大。

2，北部、宜蘭、北花蓮，強風豪雨確定。

3，中南部山區，大雨確定。

4，其他地方，間歇雨勢和沿海強陣風。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

巴威颱風

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