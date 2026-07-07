快訊

影／「這不是對等回應」！美軍懲罰性空襲伊朗 官員：不會這麼快結束

世足賽／12碼罰丟差點變戰犯…阿根廷驚奇大逆轉 梅西哭了

台鐵網站、訂票App大停擺 通勤族氣跳腳 官網公告：系統維護

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威颱風暴風圈周五晚上觸陸 專家：雲林以北到大台北、宜蘭風雨最大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
強颱巴威持續進逼。圖／取自NCDR天氣與氣候監測
強颱巴威持續進逼。圖／取自NCDR天氣與氣候監測

強颱巴威持續進逼，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，依中央氣象署的預報路徑，巴威颱風暴風圈可能在周五晚間開始接觸陸地，周五晚起到周六整個白天期間，應該都是風雨最大的時間點。

他說，要等到周六晚間，暴風圈才會脫離，或是因為颱風減弱、暴風圈縮小，才會提早脫離，屆時風雨也才會逐漸減小下來。

至於影響地區，吳聖宇表示，預報圖來看，七級風暴風圈會涵蓋到嘉義以北到大台北、宜蘭、花蓮等地，十級風暴風圈則是可能主要會在海面上通過，邊緣掠過北海岸一帶。

預期這樣的路徑，吳聖宇表示，風雨最大的地方應該會落在雲林以北到大台北、宜蘭一帶，嘉義以南則要留意颱風外圍環流帶來的一陣一陣風雨。花東地區在颱風靠近，轉為背風面之後風雨會減小，不過有可能出現焚風現象。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

強颱巴威持續進逼。圖／取自中央氣象署網站
強颱巴威持續進逼。圖／取自中央氣象署網站

巴威颱風

延伸閱讀

強颱巴威北轉路徑更北偏「恐通過琉球海域暴風圈罩北台」

強颱巴威長胖中 粉專：龐大暴風圈估周五晚觸陸籠罩北、東、中部上空

強颱巴威登風王持續進逼 吳德榮曝最新路徑：來者不善 防致災強風豪雨

最快周四發布海警、周五下半天觸陸 強颱巴威最新路徑及影響曝光

相關新聞

強颱巴威路徑西修 賈新興曝海陸警時間點：周六10級風圈壟罩北北基宜

強颱巴威可能周五、周六侵襲台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，巴威颱風的路徑持續偏西修正，對台灣影響程度增加。各國官方預報，颱風中心通過石垣島以西（西表島）附近之間的機率最高。「北北基宜儲水及備妥手電筒、 行充」。

巴威走法像極西北颱 專家指賀伯前例：不排除地形路徑擺動不小心登陸

強烈颱風巴威周五、周六將侵襲台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，巴威颱風昨晚起強度開始進入第3次巔峰的過程，從雲圖的外觀以及衛星的海平面風場掃描資料（SAR、ASCAT等）分析，都顯示巴威的範圍明顯擴大，尤其是內核的部分，十級風圈半徑可能已經超過200公里以上，七級風圈半徑可能有400公里上下，是一個非常非常巨大的颱風。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。