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強颱巴威還會增胖 將獲西南季風水氣支援 明晚起東部海域就有感

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
強颱巴威路徑潛勢預報。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
強颱巴威路徑潛勢預報。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

氣象署昨天下午正式將強烈颱風巴威中心風速提升至每秒60公尺、暴風圈也擴大至350公里，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，正式宣告巴威颱風與辛樂克颱風並列目前西太平洋風王。

「觀氣象看天氣」表示，未來1至2天，巴威逐漸進入前方較大的風切區域、以及或會進行下一次的眼牆置換，強度會稍稍減弱，但由於海水熱含量仍高，且未來在2至3天內，將獲得西南季風充分水氣的支援，「原本被梅莎搶走，後隨著梅莎登陸後逐漸減弱，西南季風也將逐漸向東傳給巴威」，導致後期在歷經置換與充足水氣的巴威颱風，環流還有再擴大的機會，從氣象署區域模式3天後的風場環流圖中，可以明顯看到巴威似乎又增胖了不少、強風範圍也變廣。

台灣東部海域風浪將在明天晚上起明顯增大，「觀氣象看天氣」表示，隨颱風逐漸靠近，周四起西半部沿海風力也會逐漸增強，周五至周六是巴威最靠近台灣的時候，北轉角度依舊有較大變數，取決於副高北抬幅度及其東南側高壓向西北側導引的強弱，但由於巴威環流十分廣闊，除非路徑東調200至300公里以上，否則全台天氣都還是會受到影響的，務必做好防颱準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

巴威颱風

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