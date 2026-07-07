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巴威並列今年最強颱風 歐美傳統模式路徑更接近台灣 專家曝影響時程

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
並列今年西北太平洋最強颱風。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
並列今年西北太平洋最強颱風。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

強烈颱風巴威構成威脅，全民關注路徑是否更偏向台灣？氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天最新評估，周四開始，巴威颱風向北分量就有逐漸增大的趨勢。但各國數值模擬結果，對於北轉的程度與時機，仍有些許看法稍不一致的情形。

他說，歐美（ECMWF、NCEP GFS）傳統物理數值模式顯示，太平洋高壓勢力持續西伸，導致巴威颱風將會更加接近台灣；而，AI數值模式則顯示，太平洋高壓勢力西伸程度並不顯著，導致巴威颱風有機會提早北轉，轉往中國地區繼續前進。

林得恩表示，事實上，登不登陸，已經不是這麼重要了。因為巴威颱風的近中心最大風速高達每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，暫時追平今年第４號颱風辛樂克，並列今年西北太平洋的風王。而，巴威的七級風暴風半徑就高達350公里，在它逼近之際，全台均會受到影響。

「巴威颱風也是個爽快的颱風，不拖泥帶水」，林得恩表示，它的暴風圈預計周五傍晚開始，逐步籠罩台灣中部以北、東北部、東部地區及南部山區，預計周六夜晚就會脫離陸上颱風警戒，緊接著周日清晨至上午也會脫離海上颱風警戒。

因此，他說，周五至周六兩天，將是巴威颱風最靠近台灣的時候，也就是風、雨、浪影響最大的時刻；當暴風圈籠罩的地方，強風、驟雨及大浪絕對是免不掉的。今、明兩天，還有一點點時間，務必完善各項防颱準備，確保安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

巴威颱風

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