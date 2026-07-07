長榮爆內線交易…檢調懷疑張國華布下金融陷阱 三弟張國政慘被「割韭菜」

長榮集團創辦人張榮發逝世10年，留下龐大遺產，官司纏訟多年，台北地檢署接獲告發追查，2023年長榮海空分家前，大哥張國華涉嫌布下金融陷阱，利用長榮海運轉移長榮航空股權的重大利多消息，誘使三弟張國政等人拋售海運股票，三弟的資金也沒買入航空股權，落得兩頭空，慘遭親人「割韭菜」。

長榮海運（2603）2023年8月間，以鉅額交易方式，申報轉讓37.54萬張長榮航空股票，交易金額超過新台幣133億餘元，利益達62.55億元。外界解讀此事件為長榮集團海空分家，股東懷疑有異，2024年4月間委託律師告發張國華等內部人涉內線交易，指控張國華2023年6月30日買進9萬8357張長榮海運股票，巴拿馬長榮國際公司同天賣出約17萬張長榮海運股票。

檢調專案小組發現，長榮集團海空分治股權轉移案的重大利多消息，疑似已被大哥張國華作為內線交易工具，精心設置金融陷阱，等著三弟張國政上鉤。

檢方懷疑，這場豪門爭鬥「海空分家」，原本講妥大哥掌管海運，航空經營權擬轉給三弟張國政，但張國政一家及巴拿馬長榮國際公司依循承諾，拋售賣掉海運股權，卻沒換得買進航空股，落得兩頭空，簡直就是被大哥「狠割韭菜」。

檢方追查，張國政以妻兒曾瓊慧、張聖翊作為人頭，一家共計賣掉1萬1800張長榮海運股票，巴拿馬長榮國際公司也賣掉17萬張長榮海運股票，不料，大哥張國華一家三口的帳戶及掌控的子公司涉嫌在2023年的禁止交易期間購買高達17萬張長榮海運股票，用以鞏固自身海運帝國。

張國華經檢調搜索、約談後，檢方命天價交保金1.2億元交保，親友迅速推著裝滿現金的2個行李箱、1個黑色袋子辦理交保，及限制出境、出海、限制住居，科技監控等，並於7月7日2點半步出法警室。北檢法警室依往例監控天價交保金，並在台灣銀行開門營業，再前往銀行清點金額。

北檢歷經2年蒐證分析，並取得台灣證券交易所查核出具「長榮海運股份有限公司股票交易分析意見書」，認定張國華等9人涉嫌在轉讓長榮航股票的重大訊息公開前的禁止交易期間交易買賣長榮海運股票，張國華一家三口利用帳戶、公司帳戶共買進逾17萬張長榮海運股票，擬制性獲利21.1億元，且股票抱2年未出脫，換算獲利逾150億元。