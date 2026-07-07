長榮張國華內線交易1.2億交保 半小時神速辦保離去…創近年司法紀錄

長榮海運2023年轉讓37萬多張長榮航空股票，交易金額超過133億元，董事張國華、大股東張國政兄弟涉內線交易，其中張國華家族獲利150億，台北地檢署昨天搜索約談9人到案，檢方今天凌晨依違反證交法命張國華1.2億天價交保，身價高達852億的張國華，曾列台灣富豪榜第25名，不到半小時就拿出1.2億辦保離去，速度之快，創近年司法紀錄。

據了解，張國華家族早就將準備一箱箱的現金放在車上，當檢方約凌1點50分諭知1.2億交保時，親友旋即去車上拿錢，接著拉著2個大皮箱、還有1個黑色大袋子進入法警室，張國華約2點半左右步出法警室，整個過程約半小時多。

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，今年3月一審宣判，柯文哲維持7千萬元交保，同案被告、威京集團主席沈慶京交保金高達2.1億，沈慶京先是哭窮，後來費了不少功夫才勉強湊出這筆錢，遠遠比不上張國華。

2015年，頂新集團前董事長魏應充涉混油案，獲彰化地院裁定3億元交保，北院隨即再開羈押庭，加碼裁定再3億交保，並附帶10億元「人保」書面保證，最後由魏應充二哥魏應交出面擔保才獲釋，加上先前在偵查期間的1千萬保金，魏應充交保總金額高達16.1億元，創下國內交保的天價紀錄。

2016年，國寶集團總裁朱國榮涉違反證交法，台北地院裁定4億交保，經過逾10小時才籌到保金。2017年，北檢偵結永豐金弊案，前董座何壽川被裁定4億交保，員工及家人早已備妥現金，等待點鈔人員到場後，搬運8箱共4億現金辦保。

2013年，台北101前董事長林鴻明涉金尚昌掏空案，也被交保1億，2005年，太平洋電線電纜公司前總經理胡洪九涉掏空太電案，法院裁定1.5億交保，經籌措一天一夜才搞定。2007年，「創投教父」柯文昌涉綠點內線交易案遭起訴，法院同樣裁定1.5億交保，2008年，東森集團總裁王令麟涉力霸案遭起訴，法院裁定3.5億交保。