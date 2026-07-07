長榮海運內線交易…張榮發長子張國華大撈150億 1.2億天價交保

長榮海運2023年轉讓37萬多張長榮航空股票，交易金額超過133億元，董事張國華、大股東張國政兄弟涉內線交易，其中張國華家族獲利150億，台北地檢署昨天搜索約談9人到案，檢方今天凌晨依違反證交法命張國華1.2億天價交保、張國政1千萬交保、均限制出境出海。

同案約談張國華妻子楊美珍、兒子張聖恩各500萬交保、長榮海運董事戴錦銓300萬交保、協理謝淑蕙200萬交保，均限制出境出海；長榮海運董事柯麗卿、張國政妻子曾瓊慧、兒張聖翊請回。

長榮集團創辦人張榮發辭世今年屆滿10年，隨著長子張國華穩住長榮集團各公司經營權後，長榮海運、長榮航空等核心企業陸續改由專業經理人團隊經營，如今涉及內線交易被檢方諭令1.2億交保，重創企業形象。

張國華昨晚移送北檢時，大方面對媒體鏡頭，被問到是否有內線交易他挺起胸膛大聲用台語說，「哪有」。檢方認為，張國華身為長榮內部人，卻藉由事先掌握重大訊息機會，利用內線交易大撈150億，決定予以1.2億交保。

檢方調查，2023年5月，長榮海運董事長張衍義決定賣掉所有長榮航空股票，童年6月19日董事會決議處分長榮航股票，但拖延兩個月才發布重訊公告，張國華、張國政等9名內部人掌握消息，在重大訊息成立時點後，分別買、賣長榮海運股票。

張國華、楊美珍、張聖恩一家三口，在禁止交易期間，敲單買進逾17萬張長榮海運股票，擬制性獲利21億元，近年來受惠全球貨櫃航運景氣大好，長榮海運及長榮國際（巴拿馬）公司獲利大幅成長，帶動相關股權價值攀升，長榮海運每股漲88元，張國華3人截至昨天均未出脫持股，換算股票價值獲利逾150億元。