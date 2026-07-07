長榮海運爆內線交易獲利150億 張國政1千萬交保、限制出境

長榮海運2023年轉讓37萬多張長榮航空股票，交易金額超過133億元，董事張國華、大股東張國政兄弟涉內線交易，其中張國華家族獲利150億，調查局昨天搜索約談9人到案，台北地檢署訊後依違反證交法，凌晨命張國政1千萬交保、限制出境出海，張國華漏夜偵訊。

同案約談的包括張國華妻子楊美珍、兒子張聖恩各500萬交保、長榮海運董事戴錦銓300萬交保、協理謝淑蕙200萬交保，均限制出境出海；長榮海運董事柯麗卿、張國政妻子曾瓊慧、兒張聖翊則請回。

長榮集團海空分家驚爆內線交易，引發外界高度關注。張國華移送北檢時，大方面對媒體鏡頭，被問到是否有內線交易，他挺起胸膛大聲用台語說：「哪有」。但反觀張國政卻截然不同，他是頭帶棒球帽與口罩低頭進入地檢署，身旁有多名保鑣為阻擋媒體拍攝，與媒體爆發嚴重推擠衝突，現場狀況彷彿是「劫囚」。

檢方調查，2023年5月，長榮海運董事長張衍義決定賣掉所有長榮航空股票，童年6月19日董事會決議處分長榮航股票，但拖延兩個月才發布重訊公告，張國華、張國政等9名內部人掌握消息，在重大訊息成立時點後，分別買、賣長榮海運股票。

張國華、楊美珍、張聖恩一家三口，在禁止交易期間，敲單買進逾17萬張長榮海運股票，擬制性獲利21億元，時隔2年多，長榮海運每股漲88元，張國華等3人截至昨日均未出脫持股，換算股票價值獲利逾150億元。

檢調查出，張國華三弟張國政聽從胞兄指示，要曾瓊慧、張聖翊賣出1萬1千8百張長榮海運股票，由於時間點在禁止交易期間，同樣涉及內線交易。

長榮海運董事張國華妻子楊美珍涉內線交易，台北地檢署依違反證交法諭令500萬交保、限制出境出海。記者蘇健忠／攝影

長榮海運董事張國華兒子張聖恩涉內線交易，台北地檢署依違反證交法諭令500萬交保、限制出境出海。記者蘇健忠／攝影

長榮海運董事戴錦銓（左1）涉內線交易，台北地檢署依違反證交法諭令300萬交保、限制出境出海。記者蘇健忠／攝影