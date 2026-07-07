長榮爆內線疑雲 張國華1.2億、張國政1千萬交保

長榮集團海空分家，長榮海運二○二三年轉讓卅七萬多張長榮航空股票，交易金額超過一三三億餘元，董事張國華等內部人涉內線交易，台北地檢署清查金流，張國華一家三口買長榮海運逾十七萬張股票，擬制性獲利逾廿一點一億，股票獲利逾一五一億，昨指揮調查局昨兵分十路搜索長榮海運、相關人住家，約談張國華、胞弟張國政共九人，詢後移送台北地檢署複訊。

凌晨消息，張國華交保金一點二億 、張國政一千萬交保，同案約談張國華妻子楊美珍、兒子張聖恩均五百萬交保，長榮海運董事戴錦銓三百萬、協理謝淑蕙兩百萬交保，均限制出境出海，長榮海運董事柯麗卿、張國政妻子曾瓊慧、兒子張聖翊，訊後請回。

長榮集團爆重大內線交易案，檢調昨搜索約談長榮海運董事張國華、張國政（圖）等人到案。記者蘇健忠／攝影

長榮則發出重訊表示，全力配合調查，並強調營運正常，對財務業務無重大影響。

張國華駁內線 大喊：哪有

張國華昨晚被移送北檢時，大方面對媒體，被問到是否有內線交易時，還大聲以台語說：哪有。身旁的張國政則是頭帶棒球帽與口罩，低頭前行，身旁保鑣為阻擋媒體拍攝，與媒體爆發嚴重推擠衝突。

檢方追查，長榮海運董事長張衍義二○二三年五月間，決定賣掉所有長榮航空股票，六月十九日董事會決議處分重大資產長榮航股票，但拖延兩個月到同年八月才發布重訊公告，張國華、張國政等九名內部人知悉消息，在重大訊息成立時點後，分別買、賣長榮海運股票。

檢調追查，張國華、楊美珍、張聖恩在禁止交易期間，共買進逾十七萬張長榮海運股票，擬制性獲利廿一點一億元，時隔二年多，長榮海運每股漲八十八元，張國華等三人截至昨日均未出脫持股，換算股票價值獲利逾一五一億元。

長榮集團海空分治，二○二三年八月，長榮海運重訊公告以鉅額交易方式，申報轉讓長榮航股票共卅七點五萬張，利益逾六十二億餘元。檢調查出，張國華三弟張國政涉指示曾瓊慧、張聖翊在禁止交易期間賣出一萬一千八百張長榮海運股票。

檢方清查發現，張榮發遺囑指定四名執行人，包括柯麗卿、戴錦銓及謝淑蕙涉賣出巴拿馬長榮國際公司持有十七萬張長榮海運股票，戴錦銓另被查出賣出十一張股票，三人也涉內線交易罪。

經台灣證交所查核出具 「長榮海運股份有限公司股票交易分析意見書」，檢方昨指揮台北市調查處搜索長榮海運、巴拿馬商長榮國際公司、長榮國際公司等處，並以證人約談長榮海運總經理吳光輝、財務部主計課長葉政維。

張國華妻子楊美珍。記者蘇健忠／攝影

張國政妻子曾瓊慧。記者蘇健忠／攝影

張國華兒子張聖恩。記者蘇健忠／攝影